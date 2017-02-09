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〈中部〉福德宮迎財神 送招財符大樂透

2017-02-09

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕財神來了！彰化縣鹿港鎮福德宮所供奉的南方福德正神，將在元宵節當天賜財遶境，沿途發放福德正神加持過的「招財符」以及限量的大樂透，當天並有「超大發財大元寶」的「博杯」活動，「聖杯」最多者就可以帶回家！

鹿港福德宮主委金育中表示，今年除了南方福德正神遶境賜財之外，只要遶境沿途擺設香案的店家，將加碼相贈「大樂透」一張；遶境也將限量發送「招財符」與「大樂透」，希望民眾能在財神加持下，試試手氣。

福德宮今年也推出重達六十公斤的「超大發財大元寶」祈求活動，超大元寶為青銅鍍金；以「博杯」的「盛杯」最多者就可以帶回家。

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  • 鹿港福德宮將於元宵節舉辦遶境賜財活動，並歡迎來「博杯」祈求發財大元寶。（記者劉曉欣攝）

    鹿港福德宮將於元宵節舉辦遶境賜財活動，並歡迎來「博杯」祈求發財大元寶。（記者劉曉欣攝）

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