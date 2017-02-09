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〈中部〉讓玫瑰長高 陳俊吉獲模範農民

2017-02-09

〔記者陳冠備／田尾報導〕彰化縣田尾鄉農民陳俊吉種植玫瑰花已經超過三十年，為延展玫瑰花觀賞性，他投入「樹玫瑰」研究，將矮灌木的玫瑰花嫁接於較粗高的玫瑰砧木上，讓玫瑰可以長高、花期更長，除此他也發展異業結盟，分享技術與自育品種給花卉產銷班成員，創造一億元的產業價值，傑出表現獲得今年全國模範農民獎殊榮。

五十歲的陳俊吉退伍後即接手家中的玫瑰種植事業，起初仍以切花類為主，但是受到盤商利潤壓迫於是改種盆花，二十年前，他看到一本介紹樹玫瑰的雜誌，發現國內並無人種植，於是興起研發的念頭，為研究嫁接技術，他前後種植國內、外上千種玫瑰品種，經過無數次嫁接研究，終於改良成功。

陳俊吉表示，起初種植的樹玫瑰太矮，無法超過六十公分，最後透過進口，合法引進美國的樹玫瑰研究，才發現砧木的選擇很重要，也是長高的關鍵，而為提高育芽嫁接的成功率，研發對稱芽接技巧等技術，使樹玫瑰能快速成長及保種，提高了母株數量，市場也增加近三成的銷售量，每盆價格只要一～二千元，一年零售可賣出四、五百盆，是過去的五倍，受歡迎程度已不在話下。

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  • 花農陳俊吉指出，樹玫瑰砧木的選擇很重要，也是長高的關鍵。（記者陳冠備攝）

    花農陳俊吉指出，樹玫瑰砧木的選擇很重要，也是長高的關鍵。（記者陳冠備攝）

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