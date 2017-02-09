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〈中部〉國姓乾溝村野溪 河床遭開膛惹議

2017-02-09

包商闢引水道遭反彈

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉乾溝村野溪護岸現由縣府進行災修工程，但包商為將水引開做護岸基礎，竟在河床天然岩盤硬開出逾百公尺、深三公尺的臨時引水道，沿岸居民痛批不僅破壞河川生態，更導致上百戶簡易自來水用戶無水可用，實在太離譜，縣長林明溱昨前往勘查，決定應居民要求在已被開挖破壞的溪床施設攔砂壩，穩固溪床，以免雨季沖刷釀成災害。

去年六月豪雨導致國姓鄉乾溝村乾溝野溪有三處護岸遭溪水掏空或崩塌，災修工程由公所報請縣府協助修復，因護岸基礎深達六、七公尺，必須完全將溪水引開才能施工。

但上週四居民發現包商以大型挖土機在溪流不易沖刷的溪底天然岩盤上，硬開出一條長約一百廿公尺、寬二公尺、深三公尺的排水溝渠，認為嚴重破壞溪床岩層結構，附近有去年底才完工不久的簡易自來水取水口及水井，最近無法供水，居民直指是溪床挖深後水位下降，連帶導致簡易自來水源短缺，上百用戶無水可用。

投縣決設攔砂霸穩固

鄉長丘埔生接獲村長田基堯等人陳情，昨與縣議員許阿甘、邱美玲縣府農業處人員及包商現場勘查，多位村民到場抗議，丘埔生認為包商要引水可在施工處挖掘蓄水池，再以抽水機抽水，根本不必破壞天然岩盤排水，但包商認為須考量強降雨問題，恐抽水機運作不及，但丘埔生及村民均認為枯水期且久旱不雨，可能性太低，雙方為此數度互槓。

丘埔生及村民認為傷害已經造成，除重新回填土石，居民建議儘快在溪床再做攔砂壩，防止災情擴大。

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  • 國姓鄉乾溝野溪護岸災修工程，包商開挖溪床天然岩盤設臨時排水，破壞岩層結構與影響取水，沿岸居民氣炸。（記者佟振國攝）

    國姓鄉乾溝野溪護岸災修工程，包商開挖溪床天然岩盤設臨時排水，破壞岩層結構與影響取水，沿岸居民氣炸。（記者佟振國攝）

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