〈中部〉蜈蚣里長補選 黃美玉篤定當選
2017-02-09
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里長徐榮煌去年底病逝，任期未過半，公所依法訂十一日（週六）補選，僅徐榮煌遺孀黃美玉一人登記參選，篤定當選，而埔里鎮本屆里長多達四次補選，均選出女里長，連同原本唯一女里長曾秀桃，卅三里長有五位女性，都創下埔里地方自治史紀錄。
埔里鎮蜈蚣里長徐榮煌去年十二月廿日疑操勞過度，心肌梗塞病逝家中，公所須在三個月內辦理補選。僅現任蜈蚣社區發展協會理事長黃美玉一人登記參選，她也是徐榮煌的妻子。
此次補選創下埔里地方自治史多項紀錄，包括本屆里長補選多達四次，且前三次西門、枇杷、珠格里長補選均選出女里長，連同現任一位，也是歷屆來最多的。
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