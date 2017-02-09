〈中部〉公所派對決農會派 花壇煙硝濃
2017-02-09
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣基層農會會員代表將在本月十九日投票，三月底前完成新任總幹事遴聘，被視為二○一八縣長選舉前哨戰，縣內部分農會選情激烈，其中花壇鄉農會成為藍綠必爭之地，總幹事雖為同額競選，但因政治角力等，藍綠陣營在會員代表部署上捉對廝殺，代表綠營的「公所派」來勢洶洶，「農會派」則是胸有成足，兩方都誓言要讓會員代表席次過半。
依據農委會制訂的改選進度，彰化縣基層農會總幹事侯聘人登記已截止，農會會員代表及農事小組長候選人，以及理、監事候選人也都已完成登記，本月十九日將舉行農事小組長與會員代表投票。
彰化縣部分農會選情激烈，其中花壇鄉農會也成為藍綠必爭之地，目前全鄉農會會員人數約三千人，將從中選出四十五名會員代表，代表綠營的「公所派」推出二十多名候選人，另號稱已「策反」多名現任會員代表，預估可望取得過半數的三十席代表席次；至於理事席次則從中推出六人參選。
「公所派」的鄉長李成濟說，會員代表他們有信心席次過半，但他也坦言，理事席次位居劣勢，因此他們將全力搶攻會員代表席次。
「農會派」的農會總幹事顧碧琪指出，推出四十五名會員代表登記參選，理事方面則推出十人參選，全都支持農會，不知道「公所派」所謂「策反」之說從何而來，她有信心在會員代表及理監事方面都掌握過半席次。
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