〈中部〉南投農會選舉 民進黨拚「破蛋」
參與國姓總幹事候聘 劉錦勝寄厚望
〔記者謝介裕／南投報導〕基層農會選舉，將於十九日會員代表選舉展開後，正式點燃戰火，南投縣選情激烈，賄選價碼傳出每票三千元，檢方已受理九件檢舉案，簽分他案調查。而縣內包括縣農會及十三個鄉鎮市基層農會在內的十四個農會，從理監事迄理事長、常務監事與總幹事，均無民進黨員，此次民進黨南投縣黨部也特別擬定「破蛋計畫」，尤以小英之友會的理事劉錦勝，參與國姓農會總幹事候聘作業，最被寄予勝選、破蛋的希望。
依農會法相關規定，具投票資格的農會會員選出代表後，再由會員代表選出理事及監事，緊接著，監事推選常務監事；理事推選出理事長之後，再召開理事會遴選總幹事，負責帶領農會運作的三巨頭，於焉產生，因此代表選舉可說是牽一髮而動全身，更被視為二0一八縣市長選舉的前哨站。
南投縣十三鄉鎮市農會代表應選名額，合計五六七人，登記候選人數，總共六九一人，尤以烏溪線四鄉鎮競爭最激烈，草屯呈現九十二搶四十五席的局面；中寮七十搶四十五席、國姓六十七人搶四十五席、魚池則是六十三搶四十五席。
傳每票三千起跳 檢方受理9檢舉案
以致參選人，在過年期間忙著拜票、固樁，絲毫不敢掉以輕心，而部份競爭愈激烈地區，銀彈攻勢傳聞也甚囂塵上，賄選價碼傳出三級跳之勢，往年每票約一千元，如今則是三千元起跳。
相較烏溪線參選呈爆炸局面，濁水溪線選情顯得單純許多，如信義農會代表選舉，便呈現四十五席同額的局面；集集農會還出現不足額情形，代表應選四十一席，僅四十人登記候選。
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，明年就是縣市長選舉，加上南投長期以來，藍大於綠的政治環境，因此便祭出「破蛋計畫」，除了積極拉攏農會系統無黨人士加入綠營以外，也全力為參與國姓農會總幹事候聘的小英之友會理事劉錦勝輔選，盼其能成為縣內第一位民進黨籍的農會總幹事。
國民黨南投縣黨部表示，全縣十四個農會之中，僅南投市、名間鄉、竹山鎮三個農會總幹事是無黨籍，其餘都是藍軍，「關心但不介入」，是黨部對此次農會選舉秉持的原則與態度。
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標題：〈中部〉南投農會選舉 民進黨拚「破蛋」
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