〈中部〉太保花海節夯 春節吸客30萬人次
2017-02-09
〔記者林宜樟、曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕今年農曆春節假期，嘉縣文化觀光局統計，小年夜至初九，縣內各宗教廟宇以新港奉天宮七十萬人次最多；節慶活動「太保花海節」三十萬人次居冠（見圖，記者林宜樟攝）；布袋高跟鞋教堂十九萬一千多人次則是觀光景點第一。
嘉市檜意森活村人氣旺
嘉義林管處統計，檜意森活村不受中國觀光客驟減影響，初一至初五吸引十八萬七千二百○四人次到訪，營業額比去年同期增加十七％，成為嘉義市人氣最夯景點；市交觀處說，蘭潭風景區自除夕至初五，共吸引六萬六千六百三十三人遊賞。
縣文觀局企劃科長陳峯武說，嘉義縣春節期間以廟宇香客的人潮最多，新港奉天宮七十萬人次、朴子配天宮五十萬人次、東石港口宮三十萬人次；熱門觀光景點第一及第二名，分別為布袋高跟鞋教堂十九萬一千多人次、故宮南院有十萬三千多人次。
今年舉辦第二屆的太保花海節，堪稱最火紅的應景觀光點，吸引外縣市遊客前來遊覽，最受好評的是，可眺望七彩花海的三樓高觀景台。
布袋高跟鞋教堂在春節的遊客人潮回溫，以初四的二萬九千八百多人次最高。有遊客說，高跟鞋教堂整體環境較去年而言，改變不少，原本粗糙的圍籬改成白色木柵，周邊本來泥濘的道路及人行道已鋪平，一旁的武聖宮圍牆有卡通彩繪牆適合拍照。
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