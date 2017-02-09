〈中部〉咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
〔記者曾迺強、蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕氣象預報指出，入冬最強冷氣團來襲，最低溫可能降至十度以下，農漁民昨把握時間加強築稻草牆、越冬溝等措施，嚴防寒害。有「咖啡王子」稱號的嘉義縣阿里山鄉青農方政倫，為咖啡樹套上白色不織布，避免凍傷，遊客見山坡布滿白色團狀物就像一群綿羊，覺得有趣；大阿里山區冬茶在農曆年前已採收，但茶農憂心，去年元月霸王級寒流降下冰霰情況重演，唯恐春茶採收時間延後。
方政倫說，去年元月霸王級寒流造成農損後，他在阿里山樂野村改種植巴拿馬藝妓（Geisha）咖啡樹種，該品種被譽為「世界十大昂貴咖啡」之一，若遭凍傷損失，可能血本無歸，因此罩上包裝蘭花的不織布，如同「為每位新生發一疊棉被」。
方政倫把罩上白色不織布的一千五百株咖啡樹照片發布在臉書，網友看了紛紛留言：「好壯觀」、「咖啡也有新衣穿」，讚賞其做法。方說，套袋材質若使用塑膠袋，白天出太陽反而使葉子悶熟，會有反效果，建議最好用透氣、防水的不織布，霜雪若卡在布上不會浸透至內部。
梅山鄉瑞峰村茶農黃厚文說，大阿里山區冬茶在農曆年前已採收，目前茶樹大多還未發出嫩芽，相對不怕寒害，但擔心老天不賞臉下冰霰，可能讓春茶採收時間延後。
雲林的許姓養殖業者指出，沿海地區文蛤池深度較淺，若遇十度以下低溫混養虱目魚就容易凍傷，甚至凍斃，他們只能趕緊在塭池旁挖越冬溝，留意溫度引灌溫度地下水保暖，希望安度這波寒流；農民也在作物迎風面搭設稻草防風牆，減少作物直接被寒風侵襲，盼能挨過這次寒流。
嘉義縣府農業處呼籲，漁牧養殖業及早加強相關防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚；已插秧的田區，田間灌溉水宜較深，但以水深不淹沒秧苗為原則，待氣溫回升恢復淺水位灌溉，避免因寒害受損。雲林縣府農業處長張世忠則表示，虱目魚等不耐寒魚種應做好防範措施。
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