〈中部〉台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「轟動武林、驚動萬教」台灣燈會虎尾主燈區昨天起試營運，主燈區及二十主題燈區秀不完，偶戲春秋燈區也在晚間總彩排，達到人、偶、花燈合一的境界，白天夜晚都美麗，可暢玩一整天。
虎尾主燈區 眾多遊客湧入
台灣燈會虎尾主燈區啟燈進入倒數階段，晚間偶戲春秋燈區總彩排，二座八米高「素還真」、「羅喉」巨偶花燈聲光乍現與華麗感讓全場觀眾眼睛一亮，展現「群俠臨雲」的震撼。
台灣燈會虎尾主燈區昨天下午兩點起試營運開放入園，遊客一波接一波湧進，雲林縣警察局警力總動員，交通維護，讓民眾參觀動線順暢減少堵塞。
農博園區內農村風情、雲林故事、海口風情等燈區展現不同情調，其中西螺農會耗資數百萬元打造西螺大橋、古亭畚等農村生態，還有虎尾農會、台南農改場秧苗、風鈴花、紫羅蘭研發成果及新品種展，讓燈會白天夜晚都美麗。
人偶同台 每天三場實境秀
晚間七點起，兩座八米高的素還真、羅喉巨偶花燈登場，氣勢驚人，搭配動畫、cosplay、木偶演出，呈現國內絕無僅有的巨型布袋戲偶聲光視覺饗宴，人偶同台搭配花燈以嶄新的表演藝術形式，現場觀眾目不暇給，尖叫不斷。
素還真與羅喉花燈搭配布袋戲琉璃仙境的經典場景，不僅有自發光源，還結合怪手充當機械動力讓戲偶會轉頭、擺手、移動等擬人動作，連刀劍都會出鞘，隨劇情變化轉換光影，cosplay及木偶融入情境，創造嶄新表演藝術形式，贏得戲迷讚嘆連連，霹靂多媒體董事長黃強華、八音才子黃文擇都到場和戲迷同樂。
黃強華指出，燈會期間，每天有三場次展演；有戲偶正邪大戰場面，配合炫麗燈光、音響、影像及特效，打造現場實境秀，另規劃百年風華展區呈現布袋戲歷史沿革，邀請全國喜愛布袋戲各路英雄好漢到台灣燈會欣賞史上最大花燈戲偶。
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標題：〈中部〉台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
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