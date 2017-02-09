| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動

2017-02-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「轟動武林、驚動萬教」台灣燈會虎尾主燈區昨天起試營運，主燈區及二十主題燈區秀不完，偶戲春秋燈區也在晚間總彩排，達到人、偶、花燈合一的境界，白天夜晚都美麗，可暢玩一整天。

虎尾主燈區 眾多遊客湧入

台灣燈會虎尾主燈區啟燈進入倒數階段，晚間偶戲春秋燈區總彩排，二座八米高「素還真」、「羅喉」巨偶花燈聲光乍現與華麗感讓全場觀眾眼睛一亮，展現「群俠臨雲」的震撼。

台灣燈會虎尾主燈區昨天下午兩點起試營運開放入園，遊客一波接一波湧進，雲林縣警察局警力總動員，交通維護，讓民眾參觀動線順暢減少堵塞。

農博園區內農村風情、雲林故事、海口風情等燈區展現不同情調，其中西螺農會耗資數百萬元打造西螺大橋、古亭畚等農村生態，還有虎尾農會、台南農改場秧苗、風鈴花、紫羅蘭研發成果及新品種展，讓燈會白天夜晚都美麗。

人偶同台 每天三場實境秀

晚間七點起，兩座八米高的素還真、羅喉巨偶花燈登場，氣勢驚人，搭配動畫、cosplay、木偶演出，呈現國內絕無僅有的巨型布袋戲偶聲光視覺饗宴，人偶同台搭配花燈以嶄新的表演藝術形式，現場觀眾目不暇給，尖叫不斷。

素還真與羅喉花燈搭配布袋戲琉璃仙境的經典場景，不僅有自發光源，還結合怪手充當機械動力讓戲偶會轉頭、擺手、移動等擬人動作，連刀劍都會出鞘，隨劇情變化轉換光影，cosplay及木偶融入情境，創造嶄新表演藝術形式，贏得戲迷讚嘆連連，霹靂多媒體董事長黃強華、八音才子黃文擇都到場和戲迷同樂。

黃強華指出，燈會期間，每天有三場次展演；有戲偶正邪大戰場面，配合炫麗燈光、音響、影像及特效，打造現場實境秀，另規劃百年風華展區呈現布袋戲歷史沿革，邀請全國喜愛布袋戲各路英雄好漢到台灣燈會欣賞史上最大花燈戲偶。

廣告
  • 台灣燈會虎尾燈區打造人、偶、花燈合一的境界。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會虎尾燈區打造人、偶、花燈合一的境界。（記者廖淑玲攝）

  • 偶戲明星素還真的巨型花燈，足足有八公尺高。（記者廖淑玲攝）

    偶戲明星素還真的巨型花燈，足足有八公尺高。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
鹿草國中改公辦民營惹反彈 縣府：誤解

馬稠後開發 吸引人才進駐嘉義縣政府因應馬稠後工業區開發，擬規劃鹿草國中公辦民營，不料引發地方大反彈，民代和家長會都表達反對，鹿中家長會長楊明…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈中部〉台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.