〈南部〉嘉南水利會 推太陽能發電

2017-02-08

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉南農田水利會全力推動綠色能源，今年將分三階段在烏山頭水庫、埤池、排水幹、支線部分空間設太陽能發電設施，總設置容量十．五百萬瓦，計畫發電量一三六五萬度，可提供三千四百多個家庭一年用電，並有賣電收入，成為水利會多角化經營重點項目。

此外，近來冬季台南雨量偏少，水利會統計，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量迄七日共三．七三億噸，恰好可供一期稻作與二次雜作到五月底的灌溉量，若二月到五月的梅雨季無明顯降雨，水情恐不樂觀，嘉南水利會長楊明風提醒民眾需節約用水。

為配合政府綠色能源政策、促進產業經濟發展同時增加水利會財源，嘉南農田水利會在一○四、一○五兩個年度利用該會十六處辦公廳舍屋頂空間裝置太陽能光電設施，已設置約三三八千瓦，每年約可收入廿七萬元。

今年第一階段預計在烏山頭水庫等四處設置水域型太陽能設施，設置容量五五○○千瓦，另計畫在北幹線等三處渠道空間設地面型太陽能設施，設置容量約四七○○千瓦。水面型第二與第三階段分別設置一萬五○○○千瓦及六○○○千瓦，發電後賣給台電都有不錯收益。