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〈南部〉雙城地區 首批七民宿合法

2017-02-08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南雙城地區」是全國第一個法定公告觀光地區，今年開始受理民宿申請，首批七家合法民宿誕生，在城市都會觀光區搶得頭香，觀光旅遊局將逐步推廣，有效管理觀光產業並促進觀光品質提升，藉此打造雙城地區國際觀光品牌。

市府向交通部提案「台南雙城地區」指定為觀光地區，歷經近三年努力，修正內容及範圍，在去年九月核定公告指定為觀光地區，擬訂公布觀光地區經營管理計畫、啟動旅宿總量管制調查計畫、成立觀光地區跨局處協調平台及成立輔導民宿合法化平台等政策，今年起受理申請民宿，目前有十二家提出，昨日已通過的七家，分別是中西區五家、安平區二家，其餘尚在補件中。

台南以安平及府城舊城區最具代表，因此「台南雙城地區」以熱蘭遮城（安平古堡）及普羅民遮城（赤崁樓）為中心，劃設為觀光地區範圍。

台南民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，通過的七家民宿，有百年老屋、五十年以上舊屋及現代新成屋，含括目前台南民宿主要型態，具有示範推廣意義，帶動後續民宿觀光，也讓遊客有參考指標。

不過，他也直言，台南雙城地區至少有三、四百家民宿，房間數多達一千間以上，對於想要落地生根經營業者，當然希望合法永續經營，但目前最大難題，早期建築法規未完備，老屋民宿現有既存的增建情況，申請變得很棘手，公部門如何輔導解決，值得再研商可行之道。

在中西區取得第一家合法認證的民宿業者柯凱文表示，當初投入民宿經營就以取得合法登記為前提，因此相關設施審查較無問題。

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  • 「台南雙城地區」指定為觀光地區，首批合法民宿有7家申請通過。（記者洪瑞琴攝）

    「台南雙城地區」指定為觀光地區，首批合法民宿有7家申請通過。（記者洪瑞琴攝）

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