〈南部〉《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
2017-02-08
〔記者王涵平／後壁報導〕獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議增加停車場、接駁頻率，並加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境。
增加接駁頻率、設停車場
林初埤木棉花季約從每年三月初開始，今年疑因暖冬，已可看見木棉花盛開，也開始吸引攝影愛好者與民眾前往賞花。
因應花季期間可能爆量的賞花人潮，玉豐社區發展協會理事長張土建議加強木棉花道與林初埤周邊的遊憩設施。
市議長賴美惠昨日邀集觀光旅遊局、交通局、農業局、白河區公所等相關單位會勘，要求研設林初埤步道照明設施，以及賞景平台涼亭、環湖安全圍籬、停車場等。
賴美惠表示，林初埤木棉道既已是國際級景點，遊憩設施也應提升服務品質，例如停車問題，應考慮更密集的公車班次接駁遊客，避免大批車輛湧入造成交通問題，也影響民眾賞花興致。
促設照明、圍籬等遊憩設施
針對林初埤暨木棉花道景點設施改善及公共停車場等議題，建議交通局在花季前與地方社區、白河區公所合作，尋找兩處合適的地點做為停車場；另於花季期間提高林初埤公車接駁頻率，至少廿分一班。
此外，也請觀旅局改善維護林初埤周遭景觀，增設座椅及遮蔭綠籬等休憩設施；在木棧道增設夜間照明燈或地上型景觀燈，避免高低落差過大釀成意外。
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