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〈南部〉車禍受傷 特奧國手許秀娟信心不減

2017-02-08

〔記者劉婉君／台南報導〕特殊奧運滑冰賽國手許秀娟，今天將到高雄接受特訓，為三月赴奧地利比賽調整最佳狀態。不過，農曆年前她放學返家途中遭機車騎士撞上，電動腳踏車嚴重毀損，手腳擦傷，迄今仍未完全消腫，為了幫助父母減輕家庭經濟負擔，負傷到加油站打工，對於比賽也充滿信心，希望能打敗國際好手，拿下前三名，不僅為國爭光，還可以獲得獎金交給父母。

就讀康寧大學餐飲系夜間部一年級的許秀娟，出生經濟弱勢家庭，與媽媽、弟、妹均領有身心障礙手冊，全家靠父親除草打零工維持生計，從國小二年級開始學習直排輪、冰刀，是國內賽的常勝軍，也曾多次代表台灣參加特奧，除了喜愛滑冰的速度感，最開心的還包括能拿獎金挹注家庭經濟。去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，以三百公尺冰刀競速第一名，獲選為奧地利特奧的國手。

高三起，許秀娟在康寧大學附近的中油加油站工讀，升大學後，白天上班、晚上上課。站長林俊隆說，許秀娟每天都會提早半個小時到站，倒垃圾、開洗車的水槍機，工作很認真。

校長黃宜純得知她年前車禍受傷，昨天到加油站探視，致贈慰問金和雞精，並提醒她熱敷消腫。

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  • 許秀娟在中油加油站工讀，貼補家庭經濟。（記者劉婉君攝）

    許秀娟在中油加油站工讀，貼補家庭經濟。（記者劉婉君攝）

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