〈南部〉惜福向上 3家扶學子考取研究所
〔記者洪瑞琴／台南報導〕助學力量，社會給愛！南台南家扶中心扶助學子林玫綺、呂湘婷、洪晉偉，分別考取政大心理所、成大工業衛生學科暨環境醫學所、成大工業與資訊管理所，紅榜喜訊為學弟妹帶來精神鼓舞。
單親家庭 加倍努力
三名家扶學子均來自單親家庭，從國中求學階段便由該中心提供經濟扶助及生活支持至今，他們也不負眾望，高中一路從第一志願考上優質大學，如今又爭取到頂尖國立研究所的門票。
玫綺自律 英文資優
玫綺父母離異多年，母親擔任清潔工，獨力撫養玫綺與弟弟，生活相當困頓，從小自我要求高，課業及生活均能自律，高中就讀語言資優班的她，通過全民英檢初級、中級，多益測驗也達九一○高分，現又以最高分錄取政大心理所。
值得一提的是，玫綺每年會主動號召其他家扶優秀學子，投入家扶暑期知性才藝營輔導行列，自發性回報行動，以感恩長期栽培他們的認養人及社會助學。
湘婷乖巧 為母分憂
湘婷父親多年前罹癌離世，由在電鍍工廠擔任作業員的母親獨力撫養湘婷及妹妹，生活辛苦；幸好湘婷兩姊妹十分乖巧懂事，減輕母親不少生活重擔。湘婷考上成大研究所，對母親來說是一大安慰。
晉偉期盼 翻身脫貧
晉偉三兄妹從小由外祖母照顧長大，在隔代教養下，晉偉養成知福惜福性格，自小成績優異，終於考上成大工業與資訊管理所，也爭取到赴浙江大學擔任交換學生機會，期盼未來能靠一己之力，協助原生家庭翻身脫貧。
南家扶中心主任李保良表示，中心每年寒、暑假推動「獎助學金希望工程」，募集社會大眾資源，幫助家扶學子穩定就學，廿年來的助學之路，已幫助一萬五千五百餘人次，總計金額達一億三千六百餘萬元。
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