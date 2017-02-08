〈南部〉【高雄春天藝術節】咱的電影咱的歌 草地音樂會免費聽

2017-02-08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕告別黑白膠片看見彩色銀幕，台語電影歷史脈絡一如交疊的印記，高雄春天藝術節首檔大型旗艦節目「咱的電影咱的歌」，以音樂會做為媒介，透過經典台語電影畫面的原音重現，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。

「咱的電影咱的歌」草地音樂會在製作人藍祖蔚規劃下，集結李欣芸、柯智豪、陳哲聖、黃乾育、彭靖等音樂新秀，將台語老歌重新編曲，並在高市交響樂團近百人編制的現場演奏下，邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等老中青三代演唱；國家電影中心也提供珍貴台語片，透過影像的技術，跨越時代的聲音在萬人的現場產生撼動人心的共鳴，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。

「咱的電影咱的歌」草地音樂會廿五、廿六日兩天將在高美館面湖草地登場，文化局十日起開放民眾免費索票，每人限索兩張，數量有限，索完為止，索票地點可上高雄春藝官網查詢。