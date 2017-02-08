〈南部〉造花燈獲雙獎 受刑人感恩成果

2017-02-08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄監獄參加二○一七高雄燈會藝術節競賽，「閤家歡」獲特優及環保創意雙料獎項，並獲多家企業邀約展出，受刑人「小吳」得知獲獎剎那激動地說：「從沒想過自己可以在大太陽底下工作。」

「閤家歡」是在大專社會組—全國創意花燈競賽獲獎，正於高雄燈會藝術節活動現場展出，吸引民眾爭相留影，參與製作的受刑人雖無法目睹盛況，得知消息非常振奮。

高雄監獄在花燈設計理念及創作素材，顛覆傳統製作的概念，該監竹編班以竹子為素材，在台南關廟南竹會會長張永旺指導下，受刑人將竹材劈削成一片片竹片，把上萬竹片編織成三公尺高的金雞，更揣摩金雞神韻，公雞卓立雞群象徵光明，母雞守護著小雞群象徵平安，展現對新年的慶賀和對大眾的祝福。

「小吳」（化名）入監近十年，這次與其他四名「同學」聯手打造花燈獲獎。他說，以前只想一步登天，一錯再錯，年過半百了，從沒想過可以在大太陽底下工作，三個月製作花燈過程雖然辛苦，但每完成一個階段，都很有成就感，「是從來沒有享受過的甜蜜滋味」。

典獄長王文笔說，獄方平常安排國畫、書法、竹編、油紙傘、皮雕等課程，藉以傳承傳統工藝與文化，受刑人在學習過程能磨練耐心意志、陶冶性情，從中建立自信、肯定自我的樂觀積極態度。