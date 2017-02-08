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〈南部〉【2017高雄燈會藝術節】全國創意花燈 4「燈王」上榜

2017-02-08

〔記者洪定宏／高雄報導〕「二○一七高雄燈會藝術節」全國創意花燈「燈王」出爐，特色為造型色彩鮮明，巧妙搭配高雄地標、生肖「雞」或新春迎福等意象，建構出作品主題的層次，營造出活潑趣味，贏得評審青睞；另有3D列印應用獎、環保獎、特優及優等作品，已在河東路中正橋至大同二路間愛河畔展出，至本月十二日截止。

教育局指出，參賽團隊來自高雄、彰化、嘉義、台南及屏東，透過親師生分工合作，發揮創意設計，結合環保概念與3D列印技術，以細膩的技法完成。各類獎項名單如下：

燈王：高雄市愛群國小「齊聲報喜慶豐年」、高雄市明華國中「金雞福蛋、富貴平安」、高雄市新莊高中「雙雞賀喜、童子迎財」、法務部矯正署高雄戒治所「高雄大船入港—通通愛幸福」。

3D列印應用獎：屏東縣佳冬國小「3D酷蛋新奇雞」、樹德家商「大雞（吉）大粒（利）迎新春」。

環保獎：高雄市大同國小「黎明初昇，傲視高雄新意象！」高雄市前金國中「幸福高雄」、中山工商「金雞奇雞」、法務部矯正署高雄監獄「閤家歡」。

特優：法務部矯正署高雄監獄「閤家歡」、法務部矯正署高雄女子監獄「穿越奇蹟（雞）賀新年」、高雄市立三信家商「金雞創造新奇蹟」、高雄市中華藝術學校「雞鳴春報喜氣旺」、高雄市三民國中「創造商機．迎向高雄」、高雄市前金國中「幸福高雄」、高雄市二苓國小「一聲雞鳴賀（鶴）高雄」、高雄市福山國小「金雞報喜旺旺來」。

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  • 法務部矯正署高雄戒治所燈王作品「高雄大船入港 － 通通愛幸福」。（記者洪定宏攝）

    法務部矯正署高雄戒治所燈王作品「高雄大船入港 － 通通愛幸福」。（記者洪定宏攝）

  • 高雄市新莊高中燈王作品「雙雞賀喜、童子迎財」。（記者洪定宏攝）

    高雄市新莊高中燈王作品「雙雞賀喜、童子迎財」。（記者洪定宏攝）

  • 高雄市明華國中燈王作品「金雞福蛋、富貴平安」。（記者洪定宏攝）

    高雄市明華國中燈王作品「金雞福蛋、富貴平安」。（記者洪定宏攝）

  • 高雄市愛群國小燈王作品「齊聲報喜慶豐年」。（記者洪定宏攝）

    高雄市愛群國小燈王作品「齊聲報喜慶豐年」。（記者洪定宏攝）

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