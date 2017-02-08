〈南部〉「大港花火」週六最終場 交通管制

2017-02-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕大港花火最終場將於元宵節深夜上陣，高市府預估人潮會比前兩場多，昨公布交通管制內容，並強力呼籲民眾使用大眾運輸工具。

高雄第一次、也是全台獨家在港口進行的煙火秀「大港花火」，成功為高雄燈會創造話題與人氣。

高市觀光局統計，大港花火第一場與第二場，各吸引約廿萬、卅二萬人次觀賞，最終場訂元宵節、二月十一日午夜十二時（十二日凌晨零時）上陣，預料人潮會比前兩場多。

高市交通局昨公布當晚交通管制內容，於煙火施放前三小時（晚上九點），將全面管制哈瑪星部分路段汽機車，包括登山街、哨船街、蓮海路、萬壽路、鼓山一路一三三巷、忠義路、興國路等。

當晚公共運輸系統各班次全面加密，付費接駁公車每五分鐘一班（晚上十點到隔天凌晨兩點）、渡輪每十五到廿分一班（最末班延長到凌晨兩點）、高雄捷運每四分鐘一班（最末班到隔天凌晨兩點發車、凌晨延長時段僅限西子灣、鹽埕埔、舊市議會等三站可進站，其他只能出站）。

市府表示，高雄燈會至二月六日止，累計吸引約一百廿萬人次，為高雄創造超過十億元產值；一般旅館住房率達九成，星級旅館住房率七成，高雄捷運跟旗津渡輪運量大增。

鑑於前兩場經驗，高市府再次強烈建議民眾使用大眾運輸工具到場，避免停車、塞車等困擾；交通局長陳勁甫則鼓勵民眾乾脆規劃半日遊行程，在旗津或哈瑪星吃個晚餐，再慢慢散步到觀賞點。

詳細管制內容可至高雄燈會藝術節官網查詢。