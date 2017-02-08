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〈南部〉服務視障者 志工招募中

2017-02-08

〔記者王秀亭／台東報導〕縣府社會處為讓縣內視障者有更多社會參與機會，去年起開辦導盲志工服務，礙於可實際從事導盲服務的志工人數有限，加上視障者的生活習慣，僅服務三十二人次，社會處社會福利科表示，各鄉鎮市仍有視障者有相關需求，盼增加志工人數，只要年滿二十歲以上即可加入，完成講習訓練及實務訓練即可取得資格。

社會福利科代理科長楊幸錦表示，全縣視障者有七百餘人，多數是因病或事故等因素，導致視力障礙，因為看不見，訓練日常生活適應較其他障別高，甚至部分視障者只肯由家人陪同出門，為鼓勵視障者走出來，推出導盲志工服務。

楊幸錦指出，導盲志工經過一年試辦，於去年正式推出，符合導盲志工資格者有三十人，但可實際投入相關服務者僅八人，雖然視障者申請導盲志工從事定向行動練習、生活技能訓練、外出購物，或定點接送參與活動或就醫等皆為免費，但社會處還有身心障礙者個人助理等其他可利用的服務項目，加上視障者對於陌生人的信任度、使用相關資源習慣，一年僅服務三十二人次。

台東縣盲人福利協進會理事長方丁風說，自己也曾申請志工協助參與社會活動，但志工人數少，對視障者宣導不足，多數視障者對此服務可運用到何種程度都不清楚，若能提高志工福利，增加志工人數，才能讓縣府美意更完善。

楊幸錦說，今年將再招募志工，只要有意協助視障者、年滿二十歲的民眾都可於三月十五日前報名，洽詢電話：089-340720分機141。

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