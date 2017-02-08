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〈南部〉創業工作坊 30萬助圓夢

2017-02-08

〔記者張存薇／台東報導〕鼓勵青年返鄉務農，台東縣政府將開辦「半農半Ｘ創業經營工作坊」，歡迎設籍或居住南迴鄉鎮青年參加，廿二至廿六日在台東區農業改良場有四天課程，之後再選出五人進行第二階段兩個月的企業實習，最終選出三人可各獲卅萬元創業圓夢基金。

縣府原住民族行政處指出，歡迎十八至四十五歲青年報名，這次工作坊與台東區農業改良場合作，介紹新興農業技術與管理方式，並結合品牌行銷、企劃能力培養等課程，希望透過創新農業科技知能傳授，提供有志從農或返鄉從農者有更多元的農業創業資訊，工作坊亦提供農民學院時數認證。

原民處表示，九日晚上七時在金峰鄉霎時客棧舉辦招生說明會，預計招收廿人，修業期滿後，將再選出五位青年、媒合進行為期兩個月的拜師學藝專業養成企業實習，最後選出三人可獲卅萬元的圓夢計畫。

去年度有三位青農獲得圓夢基金，包括高世哲將部落傳統小米酒與西式調酒搭配，推廣南迴小米部落產業；高秀春以部落接待家庭平台出發，串聯發展部落觀光陣線聯盟；樊永忠強調部落深度人文旅遊與友善農法，期盼帶動友善環境的體驗遊程。

相關訊息可參考「台東南迴小米」粉絲專頁，半農半Ｘ創意經營工作坊報名連結為https://goo.gl/ZL25lz

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  • 鼓勵青年返鄉務農，台東縣政府將開辦「半農半Ｘ創業經營工作坊」，歡迎設籍或居住南迴鄉鎮青年參加。（記者張存薇攝）

    鼓勵青年返鄉務農，台東縣政府將開辦「半農半Ｘ創業經營工作坊」，歡迎設籍或居住南迴鄉鎮青年參加。（記者張存薇攝）

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