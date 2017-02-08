〈南部〉佳冬做福拜新丁 遊子返鄉慶傳承
2017-02-08
今年爐主出身蕭家古厝
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉六根庄（佳冬、六根兩村）的三山國王廟附近匯集極具傳承意義的古蹟或文化，有三級古蹟蕭家古厝、楊氏宗祠，農曆正月初十開始的「做福拜新丁」所搭建的百年木造福廠，更是百年來凝聚居民向心力的大事，今年大爐主還是來自「蕭家古厝」，別具看頭。
客家六堆在元宵前都有「做福」，左堆的新埤、佳冬則之後還有「拜新丁」，又以六根庄最具代表性，原來祭祀場所「福廠」，據廠誌記載從清光緒二年保存至今，共一九四片一百四十年的全福杉木造木榫建築，是全台僅存。
茄冬文史協會理事長楊景謀表示，六根庄的做福從初十搭福廠，正月十一迎請村落十七位伯公及兩位土地婆和三山國王入福廠安座享宴，去年元宵後誕生的男丁家庭帶來新丁餅向伯公敬獻，晚間則由大爐主宴請全鄉六十歲以上老人「食福」，隨後拜天公，十二日清晨新丁向伯公祈求平安，分送新丁餅同慶添丁，最後擲筊「挾爐主」讓儀式年年不輟。
今年爐主蕭國光出生拜新丁時，祖父蕭秀球就是佳冬聞人，「蕭家古厝」就在三山國王廟對面，蕭國光說，每年都回來參加做福，去年家中「出丁」，決定回鄉奉獻宴請村中長者、發紅包給六根子弟。
三十七歲的李姓男子昨天帶著未滿周歲的兒子回鄉向伯公祈求平安，他說，自己也參加過「拜新丁」，一定要帶兒子回來接力傳承百年習俗，讓文化永續。
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