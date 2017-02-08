〈南部〉二層坪花海爆紅 新春最夯景點
網路照片吸引大批遊客
〔記者王秀亭／鹿野報導〕鹿野二層坪水橋去年六月揭牌啟用，在鹿野地區農會營造下，紅白磚牆拱型水橋景觀搭配兩旁十六‧五公頃的波斯菊花海，成為今年春節連假台東爆紅景點，不少人拿著網路流傳的照片問路，也有遊覽車載來遊客探訪，雖然一期稻作陸續插秧，逐漸換上農民耕作景緻，瑞源村長劉進金說，水橋在不同時節都有其美麗與特色。
二層坪水圳是將豐源圳水源輸往二層坪高地，以利當地農地耕作，原為土堤，因年久失修，台東農田水利會斥資千萬重建，一改以往水圳興建方式，特意設計為拱型水橋，保留灌溉功能，更有景觀視野的連接性，在田野間格外突出，啟用後，吸引不少攝影好手取景。
鹿野地區農會利用二期稻作後的休耕期，首度與水橋兩旁耕作的農民合作，營造波斯菊花海，成為縱谷地區新興的花海景點，農曆春節期間盛開，農會雖未設置指引路標，透過民眾不斷PO網分享美景，吸引大批遊客造訪。
劉進金說，花海美景讓二層坪水橋更具知名度，從大年初二就開始湧入人潮、車潮，至昨天還是有民眾到瑞源尋秘境， 雖然偶有民眾亂停車，影響交通順暢，大致上還算遵守交通規範，更盼未來可以藉著水橋的知名度帶動周邊商機。
元宵前後還看得到
鹿野地區農會表示，二層坪水橋是今年首度推出的花海景點，佔地十六‧五公頃，獲得民眾廣大回響，農會已著手計畫鹿野鄉明年的花海景觀，不僅規模再擴大，還會加入油菜花田，而今年的波斯菊花海將隨著一期稻作需在立春前後插秧，而陸續打入稻田，準備插秧，不過拱型水橋的特殊景觀，一年四季都有不同的風味，近期想賞花的民眾，仍可到台九線瑞豐段，三公頃波斯菊花海會持續到元宵節過後。
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