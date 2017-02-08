〈南部〉大坑尾「擔飯擔」住戶料理宴陣頭

2017-02-08

〔記者吳俊鋒、王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕農曆正月十五，新化區大坑尾有獨特的慶元宵活動，列為市定民俗的「擔飯擔」本週六登場，結合生活與飲食的宗教祭典，已傳承逾一世紀，上百住戶將提供美味的在地料理，宴請遶境的神轎、陣頭，以及前來參觀的遊客，昨天熱鬧造勢，歡迎各界屆時共襄盛舉。

大坑里里長黃永源說，據耆老的描述，擔飯擔流傳迄今已有一百卅年，歷史久遠，居民從最初的六戶，逐漸擴增至目前的規模，原本多是在地人參與，後來觀光客不斷湧入、體驗，形成部落最具特色的熱鬧節慶活動。

新化區長鄭道立指出，擔飯擔活動主要是大坑尾聖母宮每逢元宵遶境時，住戶「就地取材」，製備飲食供陣頭、香客食用，已形成特殊的節慶風尚，在各界積極爭取下，去年九月份登錄為市定民俗。

已近九旬的居民蔡萬祥示範如何擔飯擔，從年輕時就開始參與，本週六將一如往常端出美味的在地料理，宴請各界。黃永源表示，目前轄境有一○五戶居民，擔出的系列菜色，以古早爐灶炒製的鹹飯為主，搭配當地食材所熬煮的竹筍雞湯，還有燻羊肉， 大坑休閒農場也提供烤乳豬。

黃永源強調，元宵節當天一早七點半，神轎與陣頭由廟前啟程，開始平安遶境，隨行信眾超過兩百人，中午、晚上都會安排飯擔，市長賴清德也將到場進行文化民俗的授證。

另，東區裕農路主祀南天文衡聖帝的南天府，卅五年前開始舉行元宵節與點燈祈福慶典活動，今年元宵慶典首度為學齡前幼兒舉行「薪火相傳天官賜福平安金」擲筊，凡在本週四晚間擲筊獲得最多聖杯的前六名幼兒，都可獲得一包六百六十元的平安金。

南市向日葵社會福利關懷協會、蔡介雄文教基金會及市議員莊玉珠，十日晚上五點將在市議會前廣場舉辦「雞雞喳喳吵元宵、十二生肖回娘家」花燈活動，民眾可提燈籠，現場園遊會還有摺花燈、舞蹈音樂表演及猜燈謎搶答及民俗捏麵人等活動。