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〈南部〉元宵當天 下午三點交管

2017-02-08

〔記者王涵平／鹽水報導〕鹽水蜂炮活動在元宵節當天適逢週六假日，因應大量人潮，新營警方公布交管措施，十一日下午三時起進行管制。

新營分局指出，因應一七二線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入車潮，行駛於一七二線、台十九線車輛進入鹽水市區管制地點如下：忠孝路、信義路口。忠孝路、南門路口。忠孝路、南太路口。忠孝路、月津路口。仁愛路、金和路口。朝琴路、和平路口。

一七二線（復興路自新營交流道起至忠孝路與南太路段）道路如遇車流壅塞、或神轎抵達時，改道路線如下：新營往學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉方向車輛：一七二線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉新太路→左轉一七二線。學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉往新營方向車輛：由一七二線→右轉南太路→新太路→左轉五福路→左轉新工路→右轉一七二線。

鹽水蜂炮交通疏導管制措施也可上臺南市政府警察局新營分局網站（http://xinying.tnpd.gov.tw/）或「臺南市政府警察局新營分局」臉書查詢。

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  • 盬水蜂炮交通管制圖

    盬水蜂炮交通管制圖

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