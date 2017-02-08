〈南部〉元宵當天 下午三點交管

民進黨內心裡頭最軟的一塊是甚麼呢？應該是人民吧，全體台灣人都是執政黨和總統的心頭肉。不只是選舉和就職演說裡提到的特定行業從業人員，誰都可能是比較下的相對弱勢。公務員有高低階，勞工有工頭有師傅有助手，農…