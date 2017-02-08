| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸

2017-02-08

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕國際級民俗活動鹽水蜂炮十日登場，一連兩天約有二百座炮城施放，今年以「金雞報喜慶元宵」為主題，三座搭配ＬＥＤ的花燈炮城將於十一日元宵節當天施放，歡迎民眾前來體驗蜂炮魅力。

武廟廣場即起每晚水舞秀

市府昨日在鹽水武廟舉行記者會，副市長吳宗榮表示，近年來鹽水蜂炮吸引不少國內外民眾前來體驗，武廟今年特地打造三座長四十尺、寬八尺、高七尺的主題花燈炮城，要讓民眾感受蜂炮聲光震撼的威力與美感。

想體驗更刺激的犁蜂炮，只要每晚跟著武廟出發的遶境隊伍，就可發現大小不一、造型不同的炮城，遶境活動約在十二日凌晨結束。

此外，武廟廣場關帝爺雕像前也設置寬十二公尺的水舞，即日起至元宵節每晚六點起，每整點有一場五分鐘的水舞秀。

體驗蜂炮 先做好全身防護

南市消防局也示範體驗鹽水蜂炮的安全防護裝備，以及提供炮城檢查合格標誌供民眾辨識，建議民眾從全罩式安全帽、口罩、圍脖子毛巾、棉質外套與牛仔長褲、手套等全身防護，同時與炮城保持三至五公尺的安全距離。

另，教育局與鹽水武廟合辦的「大台南囝仔仙拚仙」民俗表演活動，將於十日上午九時，率先在鹽水武廟廣場登場，為元宵節鹽水蜂炮活動暖場。

今年邁入第十七年的「大台南囝仔仙拚仙」，共有四所國中、廿一所國小、兩所幼兒園，總計廿八個團隊參與，表演跳鼓、舞蹈、舞龍、鼓術、跳繩、扯鈴及鬥牛陣等技藝，展現多元藝術之美。

廣告
  • 鹽水蜂炮活動十日起一連舉行兩天，南市消防局呼籲參加民眾做好全身防護，今年也發給消防安檢合格炮城專有標誌。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動十日起一連舉行兩天，南市消防局呼籲參加民眾做好全身防護，今年也發給消防安檢合格炮城專有標誌。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》最軟的一塊？

民進黨內心裡頭最軟的一塊是甚麼呢？應該是人民吧，全體台灣人都是執政黨和總統的心頭肉。不只是選舉和就職演說裡提到的特定行業從業人員，誰都可能是比較下的相對弱勢。公務員有高低階，勞工有工頭有師傅有助手，農…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈南部〉鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.