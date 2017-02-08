〈南部〉鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸
2017-02-08
〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕國際級民俗活動鹽水蜂炮十日登場，一連兩天約有二百座炮城施放，今年以「金雞報喜慶元宵」為主題，三座搭配ＬＥＤ的花燈炮城將於十一日元宵節當天施放，歡迎民眾前來體驗蜂炮魅力。
武廟廣場即起每晚水舞秀
市府昨日在鹽水武廟舉行記者會，副市長吳宗榮表示，近年來鹽水蜂炮吸引不少國內外民眾前來體驗，武廟今年特地打造三座長四十尺、寬八尺、高七尺的主題花燈炮城，要讓民眾感受蜂炮聲光震撼的威力與美感。
想體驗更刺激的犁蜂炮，只要每晚跟著武廟出發的遶境隊伍，就可發現大小不一、造型不同的炮城，遶境活動約在十二日凌晨結束。
此外，武廟廣場關帝爺雕像前也設置寬十二公尺的水舞，即日起至元宵節每晚六點起，每整點有一場五分鐘的水舞秀。
體驗蜂炮 先做好全身防護
南市消防局也示範體驗鹽水蜂炮的安全防護裝備，以及提供炮城檢查合格標誌供民眾辨識，建議民眾從全罩式安全帽、口罩、圍脖子毛巾、棉質外套與牛仔長褲、手套等全身防護，同時與炮城保持三至五公尺的安全距離。
另，教育局與鹽水武廟合辦的「大台南囝仔仙拚仙」民俗表演活動，將於十日上午九時，率先在鹽水武廟廣場登場，為元宵節鹽水蜂炮活動暖場。
今年邁入第十七年的「大台南囝仔仙拚仙」，共有四所國中、廿一所國小、兩所幼兒園，總計廿八個團隊參與，表演跳鼓、舞蹈、舞龍、鼓術、跳繩、扯鈴及鬥牛陣等技藝，展現多元藝術之美。
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