〈南部〉空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
2017-02-08
〔記者蘇福男／梓官報導〕岡山空軍官校機場教練機起降噪音擾民，國防部編列經費補助受害民眾，但緊鄰機場的梓官區，僅梓信、梓義兩里獲補助，梓和等五里里長大喊補助不公，昨要求軍方重新監測各里噪音狀況，並放寬噪音防制認定標準。
梓和里長陳金榮說，空官前年曾至該里監測三次噪音，結果都是五十幾分貝，未達標準而補助落空，結果里民不諒解，對他頗有微詞；大舍里長歐安治也指出，軍方在該里監測五次噪音，數值與未起降音量平均，結果只有五十幾分貝，但居民實際感覺就是「很大聲」，兩位里長都建議噪音補助降至五十分貝。
立委邱志偉昨邀集空軍司令部、空軍官校、環保局與北梓官各區里長開會協調，他表示，將在立院提案要求重新監測各里噪音狀況，請軍方審慎研議放寬噪音防制認定標準，讓更多受到噪音影響的里納入，並以逐年提高補助總金額的方式，縮短排隊等補助的時程，此外，也要按照受噪音影響程度輕重，來建立分級制的補助辦法，讓補助金發放更公平。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
竹田農會改選 16年來最競爭
3人候聘總幹事基層農會選舉即將登場，屏東竹田鄉農會因為總幹事張文信在農曆春節前屆齡卸任，張文信看好現任會務部主任謝翠妃接棒，而曾與張文信搭檔的前理事長胡吉方，則加入總幹事候聘人、現任推廣部主任張志誠陣…
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 〈愛情軍師團〉我的愛情選擇障礙症
- 自由談》做草笠不驚日曝
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 教授醉落邊坡 獲救竟打消防員
- 天心愛自己 美麗秘訣不藏私─la prairie鑽白魚子時空聚光菁華 提升肌膚力
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 2研究矛盾 專家學者:尋求第三公正單位釐清
- 參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲
- 【洛杉磯傳真 】 王丹／所謂「愛國主義」
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 盛群︰今年營運可望續創新高
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 〈舊情人請回答〉對不起 謝謝妳
- 藝術家李明維 躍威尼斯雙年展主題館
- 2017台北國際書展 回歸台灣讀享時光
- 川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Enmity will ruin ‘inclusive’ KMT: Chan
- 證券行情表、證券表格
- 駭客勒索券商 北檢分案調查
- 文化部支持 書展不怕成本增
- 佔巴人土地屯墾 以色列就地合法
- 貝克漢拒付3300萬封口費 駭客怒揭公益假面
- 移民禁令 川普：最終恐由最高法院定奪
- 樂金打造全球最大OLED面板生產線
- 加州立法庇護移民 川普嗆砍補助
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Students gather for Taiwan International Science Fair’s final
- 最新網購詐騙 小心禮券變廢紙
- 〈情人節 錶情迷人〉腕錶精湛工藝 雋永配對成雙
- 英下議院議長 拒川普國會演說
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- 《徵文啟事》360行工作照
- 袁艾菲出國 樂享冰火五重天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分