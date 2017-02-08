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〈南部〉空官機場噪音補助 民眾︰發放不公

2017-02-08

〔記者蘇福男／梓官報導〕岡山空軍官校機場教練機起降噪音擾民，國防部編列經費補助受害民眾，但緊鄰機場的梓官區，僅梓信、梓義兩里獲補助，梓和等五里里長大喊補助不公，昨要求軍方重新監測各里噪音狀況，並放寬噪音防制認定標準。

梓和里長陳金榮說，空官前年曾至該里監測三次噪音，結果都是五十幾分貝，未達標準而補助落空，結果里民不諒解，對他頗有微詞；大舍里長歐安治也指出，軍方在該里監測五次噪音，數值與未起降音量平均，結果只有五十幾分貝，但居民實際感覺就是「很大聲」，兩位里長都建議噪音補助降至五十分貝。

立委邱志偉昨邀集空軍司令部、空軍官校、環保局與北梓官各區里長開會協調，他表示，將在立院提案要求重新監測各里噪音狀況，請軍方審慎研議放寬噪音防制認定標準，讓更多受到噪音影響的里納入，並以逐年提高補助總金額的方式，縮短排隊等補助的時程，此外，也要按照受噪音影響程度輕重，來建立分級制的補助辦法，讓補助金發放更公平。

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