〈南部〉鄰縣傳禽流感疫情 市府啟動防疫
2017-02-08
〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內禽流感疫情升溫，高市今年雖未傳出疫情，但鄰近屏東有疫情，市府高規格防疫，加強養禽場消毒，並持續採樣監測，由於鄰近國家疫情嚴重，市府勸導農民避免參觀國外養禽場，也勿隱匿疫情，違者可重罰一百萬元。
高市養禽場有四百九十場，在養量約五百五十萬隻，其中九十七處為水禽場，近來國內禽流感疫情升溫，鄰近屏東今年有養雞場傳出疫情，市府啟動防疫機制，加強養禽場及周邊道路消毒，並針對運禽車及裝載箱籠清潔消毒。
動物保護處處長徐榮彬指出，市府針對輸出鳥類、鳥類繁殖場檢測，累計採樣結果均呈陰性，針對養禽場、水禽場、理貨場總計一百多場，進行家禽流行性感冒監測採樣，加強家禽市場及理貨場消毒，累計近二百場次，並稽查二十五家違法私宰業者。
徐榮彬表示，市府鎖定案例場周圍一公里內禽場，加強主動監測採樣，並以養鴨場為優先採檢對象，每月連續三次採樣送檢，加強訪視周圍一至三公里內禽場，增加禽舍防鳥設施，同時落實門禁管制。
徐榮彬呼籲農民若發現異常死亡等警訊時，應立即通報動保處，切忌隨意丟棄病死禽，也勿隱匿疫情，違者可依傳染病防治法裁罰，最重可罰一百萬元，民眾則應戒慎不恐懼，對於不明原因死禽，千萬不要隨便碰觸，禽肉、蛋應煮熟才食用，並避免與野鳥接觸。
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