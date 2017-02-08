〈南部〉冷氣團+燈會 流感疫情衛局示警
2017-02-08
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市流感疫情上週進入高峰期，明天起將有強烈大陸冷氣團南下，加上元宵燈會活動，人潮流動頻繁，提高傳染機率，預估還會有另波流感疫情，衛生局也提醒民眾提高警覺，若有類流感症狀，應儘速就醫，掌握四十八小時治療黃金期。
高雄市今年第四週（一月廿二日至廿八日）流感急診就診率是十一．四一％，全國十二．四三％，上週第五週（一月廿九日至二月四日）高市上升到十三．六一％、全國十四．三三％，均突破十三％流行高峰期。
另外去年七月至今，高雄市流感重症累計四十七例，其中重症死亡十人，一人持續住院治療，兩例死因待判，卅四人康復出院。
高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，本週四（明天）起將有強烈大陸冷氣團南下，加上元宵燈會活動，民眾人來人往，可能提高傳染機率，預估還會有另一波流感疫情，民眾不能輕忽。
潘炤穎說，相較於去年同期流感就診率已飆升到十七、十八％，各大醫院急診室擠爆就醫民眾，今年因流感疫苗接種涵蓋率已達廿六．二％，研判流感重症病例及死亡病例可有效控制。
衛生局也提醒民眾，如有類流感症狀，應儘速到高市五百四十九家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所就醫，掌握發病黃金四十八小時內投藥，並依處方持續服藥一週，才能有效控制病情。
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