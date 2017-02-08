〈南部〉花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入

2017-02-08

已查獲兩件 各罰3萬

〔記者張存薇／台東報導〕花蓮縣玉里傳出幼鵝感染可傳人的H5N6高病原性禽流感，台東縣防疫也加強警戒，台東縣動物防疫所長吳子和說明，全國各縣市中，僅台東縣規定除非有合法證明與申請、禁止七日齡以上家禽進入，目前已查獲兩件、各裁罰三萬元。

吳子和表示，台東縣無鴨、鵝水禽場，放山雞及蛋雞共有一百零一場、七十萬隻，每週約從高屏地區輸入一萬一千隻成雞，因雛雞必須在破殼三天內運入才能存活、也無感染疑慮，根據動物傳染病防治條例，台東縣規定，外縣市七日齡以上家禽必須由獸醫師開立健康證明，才能運進合法屠宰場處理及販售，否則就會開罰三萬至十五萬元，去年查獲一件從高雄市運入的違規案例，今年也查獲一件彰化輸入案，各處以三萬元罰款。

花蓮又傳禽流感疫情，吳子和指出，除了加強路邊稽查、請業者確實消毒與管控人車進出，也要求台東縣家禽場在禽舍四周及水槽、飼料槽周邊架設圍網，去年六月開始輔導，台東縣已有一百家完成圍網架設，未完成者將開罰三萬元。

他進一步說，如果一星期內全國各縣市爆發卅場禽流感疫情，台東縣也會啟動邊境管制，在南迴森永、縱谷池上與東海岸長濱鄉設管制站，逐車攔檢，要求有獸醫師開立健康證明的家禽才能進入台東。