| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入

2017-02-08

已查獲兩件 各罰3萬

〔記者張存薇／台東報導〕花蓮縣玉里傳出幼鵝感染可傳人的H5N6高病原性禽流感，台東縣防疫也加強警戒，台東縣動物防疫所長吳子和說明，全國各縣市中，僅台東縣規定除非有合法證明與申請、禁止七日齡以上家禽進入，目前已查獲兩件、各裁罰三萬元。

吳子和表示，台東縣無鴨、鵝水禽場，放山雞及蛋雞共有一百零一場、七十萬隻，每週約從高屏地區輸入一萬一千隻成雞，因雛雞必須在破殼三天內運入才能存活、也無感染疑慮，根據動物傳染病防治條例，台東縣規定，外縣市七日齡以上家禽必須由獸醫師開立健康證明，才能運進合法屠宰場處理及販售，否則就會開罰三萬至十五萬元，去年查獲一件從高雄市運入的違規案例，今年也查獲一件彰化輸入案，各處以三萬元罰款。

花蓮又傳禽流感疫情，吳子和指出，除了加強路邊稽查、請業者確實消毒與管控人車進出，也要求台東縣家禽場在禽舍四周及水槽、飼料槽周邊架設圍網，去年六月開始輔導，台東縣已有一百家完成圍網架設，未完成者將開罰三萬元。

他進一步說，如果一星期內全國各縣市爆發卅場禽流感疫情，台東縣也會啟動邊境管制，在南迴森永、縱谷池上與東海岸長濱鄉設管制站，逐車攔檢，要求有獸醫師開立健康證明的家禽才能進入台東。

廣告
  • 為防止禽流感入侵，台東縣禽舍四周加強圍網。（記者張存薇攝）

    為防止禽流感入侵，台東縣禽舍四周加強圍網。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》最軟的一塊？

民進黨內心裡頭最軟的一塊是甚麼呢？應該是人民吧，全體台灣人都是執政黨和總統的心頭肉。不只是選舉和就職演說裡提到的特定行業從業人員，誰都可能是比較下的相對弱勢。公務員有高低階，勞工有工頭有師傅有助手，農…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈南部〉花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.