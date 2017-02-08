〈南部〉竹田農會改選 16年來最競爭

2017-02-08

3人候聘總幹事

〔記者邱芷柔／屏東報導〕基層農會選舉即將登場，屏東竹田鄉農會因為總幹事張文信在農曆春節前屆齡卸任，張文信看好現任會務部主任謝翠妃接棒，而曾與張文信搭檔的前理事長胡吉方，則加入總幹事候聘人、現任推廣部主任張志誠陣營，雙方人馬競爭激烈。

張文信擔任竹田農會總幹事十六年，過去都是同額競選，這屆登記總幹事候聘人的有現任會務部主任及代理總幹事謝翠妃、推廣部主任張志誠、信用部主任游秀霞等三人，因張志誠、游秀霞屬同陣營，主要戰線將落在張志誠與謝翠妃。

謝翠妃與張志誠兩人都服務近三十年，民國九十年竹田農會信用部被接管時，一起跟著當時的總幹事張文信、理事長胡吉方打拚，九十八年農會信用部重新開張，張文信接手管理至今，而現任縣農會監事的胡吉方，則在竹田信用部重新開張前夕因屆滿，受推舉升任縣農會理事。

張文信說，經過八年爭回信用部，農會從零開始經營到有現在的成績，員工心態與企業經營模式相當重要，他希望讓有豐富經驗的團隊接管。

謝翠妃表示，民國九十年以前農會營運跌到谷底，在張文信帶領下，努力了八年才把農會信用部要回來，保障農民權益。

總幹事候聘人張志誠則力邀前理事長胡吉方回鍋參選，他表示，其實過去大家都屬於同個團隊，在農會克難經營時期，胼手胝足共同打拚，但近年對農會經營有不同的理念，相較其他農會來說，竹田農會成長緩慢。

16人角逐9席理事

昨天竹田農會進行理、監事資格複審作業，理事候選人將有十六人角逐九席、監事四人爭奪三席；張志誠和謝翠妃都表示，有信心掌握過半席次。