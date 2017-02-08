〈台北都會〉萬華雙子星 回饋坪數還喬不攏
2017-02-08
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨到萬華雙子星大樓第二行政中心向市府員工拜晚年，同時視察第二行政中心使用情況。然而，萬華雙子星因北市府與廠商對雙方所負擔的公共設施坪數及回饋坪數喬不攏，至今半年都仍未解決，甚至不排除走法律途徑。財政局說，雙方至今仍無共識，預計元宵節之後兩方會與地主台鐵局繼續協商，不希望走向訴訟。
元宵節後繼續協商
萬華雙子星被北市府視為西區翻轉地標，原定去年九月開始使用，讓勞動局、社會局、區公所及新工處等近千名員工進駐，卻因為回饋坪數問題而延至去年底才進駐。財政局解釋，市府與台鐵簽訂的契約是依照都市計畫附帶決議，明訂台鐵應回饋市府四分之一樓地板面積，以東棟大樓三到十一樓作為「公益樓層」使用，一、二樓萬華火車站無須列入計算。
但因台鐵與其ＢＯＴ廠商「鴻磐開發」契約中未註明北市府四分之一樓地板面積範圍，因此認為市府應按照分回比例去負擔整棟樓的公共設施面積，進而影響市府分回樓地板面積。財政局說，按照市府算法，三到十一樓所負擔的公益樓層面積為一萬七一○四平方公尺，但「鴻磐開發」認為應該遠大於這個數字，但至今未提出詳細數字。
柯文哲昨天前往巡視後，笑稱實在太「luxury」了，過去萬華是老舊社區，如今蓋新建物，有新設施給大家用，不能說是補償，也算是另類的都市更新。
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