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〈台北都會〉有聲號誌常「秀逗」 視障者很錯亂

2017-02-08

〔記者陳紜甄／台北報導〕視障者過馬路時，時常險象環生。北市雖設立有聲號誌，但從郝市府時代到今日柯執政，多處號誌至少長達四年故障。雙連視障關懷基金會常務董事楊錦鐘也表示，路口號誌時常故障，行人綠燈聲無故在紅燈時響，視障者未察覺，過馬路險些遭撞；北市交工處回應，經通報後，會儘快做處理。

交工處︰會儘快處理

北市共設置二四八○個號誌，有聲號誌僅一七二處。有聲號誌會發出「叮」的聲音，讓視障者了解此號誌是有聲號誌，並可按電線桿的按鈕啟動號誌；號誌轉為綠燈時就會發出不同聲音。依行人綠燈行走方向，南北方向是「布穀聲」、東西方向為「鳥叫聲」及行人專用時是「蟋蟀聲」，視障者「聞聲」就可判斷過馬路時，要前往的方向。

但記者實測發現，同個路口上的觸壓按鈕竟高度不一，有在肩膀或是頭部，造成視障者穿越馬路時，要先把整條電線桿都「摸」完，才能找到按鈕，不僅手都黑了，也趕不及過馬路。

有聲號誌為郝市府時期設置，早在二○一三年，就有議員抨擊，市府花費五千三百多萬元設置，卻有四成七故障。時隔四年，楊錦鐘表示，號誌還是時常故障。雙連視障關懷基金會副執行長黃昭蓉表示，現在多數有聲號誌都無聲音，像是中山北路與錦州街口，「按了按鈕也是沒聲音，搞不清楚是不是壞掉」，因此多數身障者，目前都是以車流聲或是路人提醒判斷。另外，記者走訪市府路與松壽路口的有聲號誌，也發現按鈕並沒有發出聲音。交工處回應，號誌故障經通報後，會儘快做處理。

北市僅設172處

目前北市僅設有一七二處有聲號誌，中華民國視障者家長協會抱怨，數目仍是過少。交工處回應，全面設置有困難。但交工處目前正在規劃在號誌上加裝訊號發射器，視障者可透過手機App啟動號誌，未來視障者使用情況良好，會評估擴大安裝到全北市所有的紅綠燈。

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  • 有聲號誌觸壓按鈕，設置高度不一，常要「到處摸」才找得到。（記者陳紜甄攝）

    有聲號誌觸壓按鈕，設置高度不一，常要「到處摸」才找得到。（記者陳紜甄攝）

  • 有聲號誌從「郝」故障到「柯」，市府被批漠視視障者權益。（雙連視障關懷基金會提供）

    有聲號誌從「郝」故障到「柯」，市府被批漠視視障者權益。（雙連視障關懷基金會提供）

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