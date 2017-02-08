〈台北都會〉友善店家一半未供廁 民怨「不方便」
大稻埕周邊 廁所提供較少
〔記者黃建豪／台北報導〕為迎接逐年增加的國際觀光客與世界大學運動會，台北市政府商業處今年號召兩百間友善店家，遍佈在台北捷運各站周邊，門前會貼有「友」善標誌和服務項目，但有民眾抱怨，逛大稻埕時要找到廁所不容易，大稻埕周邊雖有多間友善店家，但最常需要的廁所都沒人提供，不知道友善店家的意義何在？商業處表示，兩百間友善店家中有約半數有提供廁所，以近日舉辦燈節的西門町周邊為例，廿四間店家中也有十二間提供廁所。
商業處︰半數有提供廁所
台北市兩百間首波友善店家，以鄰近捷運站兩公里內為條件，友善服務則分為十五項，英文服務、韓文服務、日文服務、Wi-Fi、友善廁所、免費充電、親子友善／哺（集）乳室、性別友善、寵物友善 、無殘障友善空間， 信用卡／悠遊卡／第三方支付服務、 素食友善、販售公平貿易商品、自行車友善、穆斯林友善，每間店家提供的服務數量從四到九項不等。
但有民眾投訴，農曆年期間走逛大稻埕，苦尋不到廁所，得知北市府有友善店家後，上網尋找名單，但名單只有店名和地址，沒註明服務項目，一間一間找後，發現七間店中僅一間有廁所，但該店為餐館，店員說要點餐消費才能使用，讓她感覺相當差。
記者實際走訪大稻埕友善店家發現，「友」善標誌和友善服務圖像，是以八乘八公分圖像印刷在店家門口等處，但大多不顯眼，訪問店內顧客，幾乎沒人發現，店家也不會主動告知。
店家︰歡迎借用所有服務
商業處澄清，兩百間友善店家中，有九十八間有提供友善廁所，迪化街周邊七間店中，其實有五間有廁所，已請委辦廠商跟店家溝通，店家表示歡迎有需要民眾借用所有服務。商業處也說，台北燈會舉辦的西門町與北門周邊一帶，共有廿四間友善店家，其中十二間有提供友善廁所，若民眾有攜帶寵物出門，也有九間店家提供寵物友善服務，民眾可多加善用。
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