〈台北都會〉寶昇船務 請受扶助戶看電影
2017-02-08
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆寶昇船務公司連續三年包場，讓基隆家扶中心受扶助戶免費欣賞電影，寶昇船務總經理宋振綱說，小時候很喜歡看電影帶來的樂趣，希望家扶孩子也一同享受天倫樂。
宋振綱回憶，小學時最期待爺爺帶他去龍宮或中央戲院看武俠片，陪祖母及媽媽去看瓊瑤愛情片，非常享受戲院前賣的烤魷魚及其他零食所帶來的看電影樂趣，透過觀看電影，可提升孩子的創造力及想像力。
昨天活動有一百七十名親子參與，家扶中心主任林夢萍表示，看電影讓弱勢家庭也能有社會參與的機會，豐富孩子生活，增進彼此溝通及家庭和樂，期盼更多善心人士共襄盛舉。
十一日元宵節，寶昇和家扶有第二梯次的電影欣賞活動，另外，基隆擁恆文創園區今天也邀家扶孩子到園區一日遊，體驗「星空草原」、「雪樂園」等遊樂設施。
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