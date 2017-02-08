〈台北都會〉〈野柳神明淨港文化祭 週六登場〉遇寒流沒在怕 250勇士跳水祈福

2017-02-08

〔記者何玉華／新北報導〕一年一度「水裡來，火裡去」的野柳神明淨港文化祭將在週六、週日登場，由於剛好遇到寒流，民政局表示已做足準備，要號召兩百五十名勇士體驗跳水祈福，還提供限量三名溫泉會館住宿券，鼓勵參加者變裝。

將製千人開運海鮮飯發送

副市長侯友宜說，野柳神明淨港活動與「北天燈、南蜂炮」齊名，今年除了有海鮮搭配保安宮的祈福平安米，在地總鋪師童清富將製作直徑三公尺、重逾一公噸的千人開運海鮮飯發送，還有五大DIY祈福品手作區。

十一日主活動包括淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火，將在保安宮前廣場舉行，據傳可以獲得一整年好運的跳水祈福，今年遇上寒流，多名曾參與的民政局同仁說，「每年都很冷，差一、二度沒感覺」。

勇士不怕冷，主辦單位不敢輕忽，民俗宗教禮俗科科長藍品畯說，參加者一定要穿救生衣，跳水後，約游兩百公尺上岸，沿線有救生員、氣墊船待命，上岸馬上有毛巾、熱食提供。