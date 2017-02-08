〈台北都會〉「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
2017-02-08
〔記者張安蕎／新北報導〕連續舉辦十五年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」，樹林保安二街整條封閉，布置廿座大型主題花燈與千個創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海，現場還有八十組攤位與各式表演，昨日起至二月十三日止，一連七天熱鬧開展，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。
樹林燈會今年以「金雞報喜．天道酬勤」為主題，分別在樹林火車站後站廣場、保安二街及鎮南宮佈置一千兩百個樹林區國小學生的彩繪燈籠，並利用LED燈飾與吉祥圖騰打造喜氣意象，其中保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客拍照留念。
市長朱立倫昨晚至鎮南宮主持點燈儀式，為活動拉開序幕，慈濟、法鼓山等宗教團體也大集結，由海明寺明光法師、新北市佛教會理事長淨耀法師以及不丹高僧等率隊繞行保安二街，為民眾灑淨祈福、唱誦經文。
朱立倫說，外地的燈會或許很華麗，但樹林燈會是由區公所、鎮南宮及海明寺共同舉辦，充分展現地方特色，是最道地的傳統燈會，打造出「北平溪．南樹林」的觀光指標。
除靜態展示外，展示期間每晚七時至十時，由在地藝文團體輪番於鎮南宮廣場演出，現場也推出襪子娃娃、黏土鑰匙圈等免費DIY，十一日元宵節當天舉行猜燈謎晚會，十二日舉行祈安遶境活動，有大型藝閣車陣及創意造型隊伍踩街。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
台北都會‧本日最多瀏覽
基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
公車、客運改走31號橋基隆市中山區、安樂區與仁愛區獅球嶺進入市區重要聯絡道的成功陸橋，因鄰近仁五路段施作護欄更新，將於二月十四日全面封閉至四…
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 過境墨國遭拘？ 故宮院長︰簽證問題
- 怨兒流連花叢 杜特蒂直播爆家醜
- 金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝
- 蔡︰堅守台灣製造、產業立國
- 完備都更 內政部推三加一法案
- 蕭鈞毅／失戀
- 《謠言終結站》汽水洗頭髮 不會更柔彈
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 《HBL八強賽》愛國者附身 東山奇蹟大逆轉
- 聯詠 獲利年減21.8% 本季拚持平
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 佐佐木希賣內衣 難掩幸福肥
- 門市有「陷阱」地板吞了2歲女童
- 〈舊情人請回答〉對不起 謝謝妳
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 房租六千元內 包租公將可免稅
- 騎單車不會抓酒駕？阿伯失策 600元飛了
- 4女大生創業 製造「人生夢想家」
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 自由廣場》蔡英文的誠信問題
- 國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費
- 台日對抗賽 洋投喬不出來！
- 川普勞工部長人選 坦承聘僱非法移民
- 自由廣場》長照家庭五大醫療障礙
- 2研究矛盾 專家學者:尋求第三公正單位釐清
- 潘家欣／小冬青 － 寫給腹中女兒
- 高潮來的太晚 超級盃收視率近4年最差
- 貝克漢拒付3300萬封口費 駭客怒揭公益假面
- NBA》羅利804發3分彈 躍居暴龍首位
- 【電動攪拌機勾心計】 情人節獻愛 好Sweet!
- 許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑
- 安倍高球外交 將打進川普豪墅
- 蘋果將推新iPad 減緩觸控廠淡季效應
- 大樂透頭獎1注中
- 台日賽場內尬到場外 啦啦隊先對決
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分