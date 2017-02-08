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〈台北都會〉「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美

2017-02-08

〔記者張安蕎／新北報導〕連續舉辦十五年的樹林之美新春嘉年華，被譽為「新北市最道地傳統燈會」，樹林保安二街整條封閉，布置廿座大型主題花燈與千個創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海，現場還有八十組攤位與各式表演，昨日起至二月十三日止，一連七天熱鬧開展，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。

樹林燈會今年以「金雞報喜．天道酬勤」為主題，分別在樹林火車站後站廣場、保安二街及鎮南宮佈置一千兩百個樹林區國小學生的彩繪燈籠，並利用LED燈飾與吉祥圖騰打造喜氣意象，其中保安二街展示各式公雞造型的主題花燈，還有傳統雞舍造景，吸引旅客拍照留念。

市長朱立倫昨晚至鎮南宮主持點燈儀式，為活動拉開序幕，慈濟、法鼓山等宗教團體也大集結，由海明寺明光法師、新北市佛教會理事長淨耀法師以及不丹高僧等率隊繞行保安二街，為民眾灑淨祈福、唱誦經文。

朱立倫說，外地的燈會或許很華麗，但樹林燈會是由區公所、鎮南宮及海明寺共同舉辦，充分展現地方特色，是最道地的傳統燈會，打造出「北平溪．南樹林」的觀光指標。

除靜態展示外，展示期間每晚七時至十時，由在地藝文團體輪番於鎮南宮廣場演出，現場也推出襪子娃娃、黏土鑰匙圈等免費DIY，十一日元宵節當天舉行猜燈謎晚會，十二日舉行祈安遶境活動，有大型藝閣車陣及創意造型隊伍踩街。

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  • 1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。（記者張安蕎攝）

    1200個樹林區國小學生的彩繪燈籠，讓民眾感受濃濃元宵氛圍。（記者張安蕎攝）

  • 樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題。（記者張安蕎攝）

    樹林燈會今年以「金雞報喜‧天道酬勤」為主題。（記者張安蕎攝）

  • 樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海。（記者張安蕎攝）

    樹林保安二街整條封閉，布置20座大型主題花燈與千顆創意燈籠，形成璀璨的瀑布燈海。（記者張安蕎攝）

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