| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉80歲創業 抗癌阿嬤捐盈餘助病友

2017-02-08

85歲蘇蔡彩秋 兩度罹癌

〔記者何玉華／新北報導〕愛心無國界，也不限年齡！八十五歲的蘇蔡彩秋阿嬤兩度罹癌，仍在八十歲那年創業賣水餃，除了將盈餘捐助癌友，也捐助食物銀行、惠明盲校，平均每月捐出近萬顆水餃，讓許多人不會挨餓。

蘇蔡彩秋曾先後罹患胃癌跟卵巢癌，失去身上五個器官，讓她笑稱自己是「五不全」，一度被醫師宣判只有半年生命，至今已經成功抗癌廿五年，還在八十歲創業，賣起最「甘單」的家常料理水餃和貢丸。

賣水餃和貢丸 月捐萬顆

水餃和貢丸原本是她做給兒女的日常食物，也常分享給她當志工服務的醫院醫護人員和癌友；受到自己抗癌經驗影響，阿嬤特別注意使用健康的食材，用料實在又大顆美味，相當受到好評，醫護人員和癌友不好意思一直吃免費，鼓勵她創業，讓她在八十歲挽袖做起生意。

意外摔傷 兩年輕人接手

創業兩年後，她意外摔傷，「厚工」的水餃、貢丸店面臨熄燈，意外巧遇兩個在外商銀行上班的年輕人，因為家人非常喜歡阿嬤的貢丸，了解狀況後，兩人決定辭職接手水餃貢丸生意，秉持阿嬤的精神繼續經營，蘇蔡彩秋阿嬤則以創辦人、贊助人的身分給予協助。

蘇蔡彩秋阿嬤昨天以扶輪社友的身分，出席國際扶輪3480、3490及3520地區公益網與新北實物銀行合作的活動，分享扶輪社友以職業資源捐助弱勢家庭的經驗，她不忘拜託各界，多給這兩位年輕人協助、支持，讓愛的水餃、貢丸可以傳承下去，也讓吃天然好食物的精神可以深植人心，減少世界的病痛。

廣告
  • 八十五歲的蘇蔡彩秋阿嬤抗癌成功又創業，雖然罹患青光眼，仍積極樂觀繼續散播愛心。（記者何玉華攝）

    八十五歲的蘇蔡彩秋阿嬤抗癌成功又創業，雖然罹患青光眼，仍積極樂觀繼續散播愛心。（記者何玉華攝）

  • 新北「實物銀行」與「扶輪公益網」合作，擴大愛心媒合服務；左二起為國際扶輪3520主委林華明、社會局長張錦麗、市長朱立倫、3480總監廖文達、3490總監謝木土。 （記者何玉華攝）

    新北「實物銀行」與「扶輪公益網」合作，擴大愛心媒合服務；左二起為國際扶輪3520主委林華明、社會局長張錦麗、市長朱立倫、3480總監廖文達、3490總監謝木土。 （記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期

公車、客運改走31號橋基隆市中山區、安樂區與仁愛區獅球嶺進入市區重要聯絡道的成功陸橋，因鄰近仁五路段施作護欄更新，將於二月十四日全面封閉至四…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈台北都會〉80歲創業 抗癌阿嬤捐盈餘助病友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.