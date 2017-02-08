〈台北都會〉AIT舊址 擬打造市立音樂廳

2017-02-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立交響樂團、台北市立國樂團過去一直缺乏專用表演場地，台北市立美術館也因腹地狹小老舊有改建需求，台北市文化局長鍾永豐昨說，市府目前規劃將位在信義路的美國在台協會（ＡＩＴ）舊址改為市立音樂廳，而位於圓山的爭艷館，則規劃興建為美術館，與現有設施結合為美術園區；相關規劃案正在進行研議，最快在年中會將評估結果交由市長柯文哲定奪，確認後就會正式對外宣布。

圓山爭艷館 規劃興建美術館

鍾永豐在去年十月走馬上任，旋即投入預算審查，直到昨天才召開正式媒體見面會。鍾永豐指出，北市有兩種不同文化狀況同時發生，包括工作越來越專業，但很多事項都必須投入局內兩個以上單位資源，無法以單一專業處理，同時牽涉各局協調整合；此外，市府長官、各局間也用不同觀點看待文化事務，文化工作必須具備快速和前瞻性，既要專業，又要面對各個不同專業領域的溝通，對文化局而言，都是挑戰。

至於北市交、北市國缺乏表演舞台，鍾永豐表示，預計把ＡＩＴ舊址打造為新的市立音樂廳，北市府會再和教育部進行討論，另外北美館因腹地狹小又老舊，有擴建需求，已相中鄰近爭艷館，希望能結合原本的北美館，打造成大型美術園區。

鍾永豐強調，未來音樂廳除了有一定的規模外，也希望能有推廣音樂、扶植音樂產業的功能，特別是新的地點跟幾個學校相當的近，可以做為培育人才的地點，另外音樂廳會記取小巨蛋經驗，在先期就做好震動評估，規劃減震措施。