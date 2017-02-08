〈台北都會〉4大爛攤屁股擦太久 柯 :誰有更好方案?

2017-02-08

〔記者郭安家、沈佩瑤、鍾泓良、陳紜甄／台北報導〕市長柯文哲任期邁入第三年，但仍有四大爛攤子未解，包括台北大巨蛋案、北投纜車解約案、南港機廠開發案、台北藝術中心停工案，但目前僅台北藝術中心將於二月中公開招標、預計五月開工；大巨蛋則還未送至市府審查，外界質疑柯屁股擦太久，柯昨受訪反嗆，台灣社會不需要更多提出問題的人，而是需要解決問題的人，「若他有更好的解決方案，可以告訴我們。」

北藝中心 預計5月重新開工

北藝中心共斥資五十九．八億元，原定去年底完工，但工程落後，柯文哲曾嗆，若再拖延要拔掉前捷運局長周禮良、若今年沒蓋完「就一個個掐死！」未料，擁有卅六年歷史的大包商理成營造公司，去年十一月突宣布週轉不靈倒閉，聲請破產，讓柯文哲接下爛尾樓。

北藝中心Ｓ型玻璃每片廿八萬元，則堪稱天價，且易碎、安裝困難，每破一片就得海外叫貨。不過，捷運局東工處指出，荷蘭ＯＭＡ建築事務所在台灣合夥人大元聯合建築師事務所，已允許替代品，台灣玻璃工業有製作Ｃ型玻璃，兩片可拼裝成Ｓ型，只要符合要求、做得出來，ＯＭＡ沒有權力說不；至於其他工項，大元則堅持不願失去原味，影響視覺。

鍾永豐表示，已上簽北藝招標文件，二月中將進行時間較長的公開閱覽，讓廠商了解狀況，「預計五月份重新開工。」但談到重新招標金額？捷運局東工處坦言，理成營造目前還留下約十三億元金額工程，但重新招標金應會超過十三億元。

大巨蛋 後續還未送市府審查

大巨蛋是柯文哲任內第一座爛尾樓，北市府保留解約權後，傳出遠雄願意砍三至五千坪營業面積，全案也於營建署台灣建築中心辦理性能式審查，而後續還得通過台北市都市設計審議委員會及環評會。不過，遠雄企業團發言人楊舜欽受訪給軟釘，指針對後續市府作業流程，遠雄仍有不同見解，會繼續與市府討論；亦即將與市府討價還價。

北投纜車案 協調委員會尚未籌組

而去年四月，爭議連連的北投纜車ＢＯＴ案，也被台北高等行政法院撤銷環評，柯文哲再宣布不予興建，得標廠商儷山林公司卻主張是甲方（政府）政策變更而解約，而非乙方（廠商）違約，而提出七億元賠償金。儷山林仍可依合約進行協調，但據了解，雙方尚未籌組七人協調委員會，最快三、四月才會成立，若協調未果，則要進行漫長的仲裁、訴訟。

南港機廠案 細部規劃審議中

去年五月，柯文哲也以「避免南港機廠聯開案變成下一個美河市案」為由，發函日勝生終止捷運聯開合約，並透過民進黨市議員的運作，今年初讓市議會通過該案七億元的廠商返還金、徵地費用及賠償金；捷運局說明，全案細部規劃正由台北市都市計畫委員會審議，只要完成審定後，就由產發局統籌規劃智慧機械、綠能科技等五大創新產業基地。

無黨籍市議員李慶元說，北藝中心、北投纜車是柯文哲不得不接手的「隕石」，但他無法接受柯市長把美河市跟南港機廠案併為一談，逕行解約，還要花至少五、六十億元重新招商，增加財政負擔，不僅邏輯不通、決策過程也怪怪的；而五大案迄今沒有成為弊案，尤其大巨蛋案搞這麼久，有收回權利金？或重新議約嗎？柯已進退維谷。

角逐市長選舉的立委姚文智昨接受廣播節目專訪也質疑，柯文哲的確是為前朝擦屁股，但擦太久了，「你會擦屁股擦兩年嗎？」

對此，柯文哲也反嗆，台灣社會不需要更多提出問題的人，而是需要解決問題的人，「若他有更好的解決方案，可以告訴我們。」