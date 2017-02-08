〈台北都會〉基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
2017-02-08
公車、客運改走31號橋
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區、安樂區與仁愛區獅球嶺進入市區重要聯絡道的成功陸橋，因鄰近仁五路段施作護欄更新，將於二月十四日全面封閉至四月四日止，施工期間，公車將改走卅一號橋，地方擔憂陷入交通黑暗期。
成功陸橋每天有兩萬人次出入，周邊成功市場、仁愛市場是市民採購的兩個重要市集，再加上國民運動中心在周邊，封閉施工對附近居民影響不小。
公車處長陳新埤表示，包括往國家新城、建德國中、長庚醫院等六線公車、基隆客運和福和客運，每天有四、五百班次客運巴士行駛；封橋期間，客運或公車不走成功一路，改走卅一號橋接忠四路到仁五路，光華國宅、成功市場兩站也將暫停使用。
當地獅球、光華、書院里住戶「必要時」可以走陸橋下，不過橋下有時須配合施工進行管制。安樂區或中山區民眾要到市區的車輛，建議改走卅一號橋或繞行港西街。由於卅一號橋平日交通流量極大，周邊商家擔憂交通大亂；市府表示，已經協調調整交通號誌秒差與義交指揮加強疏導因應。
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基隆成功陸橋將封 憂陷交通黑暗期
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