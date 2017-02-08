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〈台北都會〉區徵案暫緩 浮洲合宜住宅路開一半

2017-02-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府主辦板橋浮洲都市計畫案，因居民反對區段徵收，全案暫緩，浮洲合宜住宅周邊計畫道路多位於區徵範圍，因土地無法取得，道路只開一半，地方憂心交通配套措施不完善，日後四千餘住戶入住，聯外交通恐大打結。

新工處：調整人行道寬度

浮洲合宜住宅附近有五條計畫道路，其中樂群路（2-11）為樂群新村社區停車使用，另四條路在區段徵收範圍，包括合安路（聯外-1）現況寬十三公尺，若要開闢至計畫寬度，須拆除民宅，合宜路（區內2-5）、板城路（計畫道路1-2）與樂群路東側（聯外-5），地主不同意租用市府闢路。

市議員何博文質疑，合宜住宅四千八百戶將入住，區內計畫道路只做半套，聯外交通任督二脈沒有打通，居民出入不便、四處碰壁，屆時大量車流將塞爆周邊道路，萬一發生緊急災害，恐危害公共安全，市府不能擺爛，若地主不同意先租用土地闢路，他願出面協助，預算全力支持。

新建工程處用地科長吳偉榮指出，市府配合浮洲合宜住宅計畫，開闢合安路、合安一路、樂群路、合宜路、合宜一路，興建番園橋、亞東橋，調整湳仔溝兩側板城路路型，惟合安路、合宜路、板城路路側與樂群路東端部分土地在區段徵收範圍，區段徵收暫緩後地主不同意改為一般徵收，現有道路未開闢至計畫寬度二十公尺，將以調整綠帶或人行道寬度方式修正，但車道數不受影響，將持續協調，協調不成納入區段徵收辦理。

吳偉榮說，樂群路東側道路雖未開闢，不影響原先交通評估結果，樂群路西端因樂群新村和營建署有土地爭議，待爭議解決，再貫通至大觀路二段二百六十五巷。

交通局：將開闢接駁車

交通局綜合規劃科長林碧芬說，合宜宅周邊設置兩站YouBike已啟用，未來社區將開闢接駁車，並研議新增社區至捷運站或其他區域的公車路線。

城鄉局計畫審議科長方凱玲表示，浮洲都市計畫涉及拆遷住戶及廠房眾多，為保障民眾權益，兼顧都市發展，全案暫緩執行，待配套措施定調且獲地方共識才會推動。

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  • 合宜路涉及私人土地，圖右廠房位於區段徵收範圍內，地主不同意市府租用闢建道路。（記者賴筱桐攝）

    合宜路涉及私人土地，圖右廠房位於區段徵收範圍內，地主不同意市府租用闢建道路。（記者賴筱桐攝）

  • 因樂群新村和營建署尚有土地爭議，導致樂群路無法開通。 （記者賴筱桐攝）

    因樂群新村和營建署尚有土地爭議，導致樂群路無法開通。 （記者賴筱桐攝）

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