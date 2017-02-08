〈北部〉農排拓寬等6年 盼新主委助力

2017-02-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，寬度不足，影響抽水站抽水功能，但農委會核發的農排流域綜合治理計畫經費太少，致農排拓寬工程遲遲無法動工；宜蘭農田水利會指出，將持續向農委會爭取經費改善，也建議縣府將農排公告為區域排水，才能轉向水利署爭取更多經費，對此縣府表示，改為區排的條件並不充足。

縣府工務處長陳春錦指出，排水溝渠需包含農田排水溝及市區排水溝，才能變更為區域排水，抽水站附近都是農田排水溝，變更為區域排水的條件並不充足；陳春錦說，該農排拓寬所需用地已徵收，卻卡在工程費無法動工，已向今天接任農委會主委的縣長林聰賢反應問題，希望上任後能協助解決。

玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，寬度約十米，因為容水量不足影響抽水站運作，縣府希望水利會將拓寬至廿米，但經費不足，工程延宕五、六年。水利會指出，每年農委會核定給宜蘭農排經費只有一千多萬元，該拓寬工程需一億以上，根本無法辦理。

水利會建議縣府將該區域農排變更為區域排水，由水利署核給的整治經費較多，較可能解決問題。