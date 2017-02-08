| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉農排拓寬等6年 盼新主委助力

2017-02-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，寬度不足，影響抽水站抽水功能，但農委會核發的農排流域綜合治理計畫經費太少，致農排拓寬工程遲遲無法動工；宜蘭農田水利會指出，將持續向農委會爭取經費改善，也建議縣府將農排公告為區域排水，才能轉向水利署爭取更多經費，對此縣府表示，改為區排的條件並不充足。

縣府工務處長陳春錦指出，排水溝渠需包含農田排水溝及市區排水溝，才能變更為區域排水，抽水站附近都是農田排水溝，變更為區域排水的條件並不充足；陳春錦說，該農排拓寬所需用地已徵收，卻卡在工程費無法動工，已向今天接任農委會主委的縣長林聰賢反應問題，希望上任後能協助解決。

玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，寬度約十米，因為容水量不足影響抽水站運作，縣府希望水利會將拓寬至廿米，但經費不足，工程延宕五、六年。水利會指出，每年農委會核定給宜蘭農排經費只有一千多萬元，該拓寬工程需一億以上，根本無法辦理。

水利會建議縣府將該區域農排變更為區域排水，由水利署核給的整治經費較多，較可能解決問題。

廣告
  • 礁溪塭底抽水站旁農排因寬度不足，影響抽水站功能，但經費不足，工程延宕6年仍難動工。（宜蘭縣政府提供）

    礁溪塭底抽水站旁農排因寬度不足，影響抽水站功能，但經費不足，工程延宕6年仍難動工。（宜蘭縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹東動漫園區冷清 議員批「連藝術家都不待」

竹縣府：將委外經營台鐵竹東車站動漫園區東側，去年十月中旬以藝術家駐村方式開張，但除街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈北部〉農排拓寬等6年 盼新主委助力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.