〈北部〉富里豐南梯田下陷 民憂文化資產不保
2017-02-08
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉是稻米之鄉，去年颱風及豪雨造成許多田間農路、擋土牆受損，具有文化資產意義的豐南梯田也受損，農民憂心，文化資產及農田恐怕都將付諸流水。
相關單位會勘部落受損農路
立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）辦公室昨會同行政院東部聯合服務中心、原民會、水保局花蓮分局、林管處、花蓮縣政府及鄉民代表潘務本，會勘部落七項亟需改善工程。
潘務本表示，農民反應富興部落農路於去年十月豪雨嚴重損壞及土石崩塌，有廿公頃的作物無法運送銷售，連農用機具也無法進出耕作，影響相當大；金針山也有土石崩塌和農路改善問題；具有百年文化資產意義的豐南梯田，受土石流影響，逐年被淹沒，農民憂心文化資產及農田都沒了。
吉哈拉愛文化觀光協會總幹事林生敏說，富里鄉豐南村位於台廿三線富東公路上，有文化資產、相當美麗的豐南村梯田景觀，早在清代就有先民沿著陡峭的山壁，依地形高差築水圳，但去年風災造成部分梯田沖刷下陷，村民雖希望重建工程兼顧景觀，採生態工法，但若會影響農田，社區寧願放棄文化資產搶救農田。
Kolas Yotaka辦公室主任張慧姬指出，七處農路、擋土牆等修復經費需近千萬元，將於公所提報修復計畫後進行整修，趕在今年汛期來臨前完成；豐南梯田部份則由縣府文化局與水保局商討，在維護資產下進行擋土牆工程。
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