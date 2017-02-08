〈北部〉團圓慶元宵 竹市護城河浪漫一下

2017-02-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府「團圓慶元宵─浪漫護城河」元宵活動，十一日週六元宵節當天下午三點在護城河畔及青少年館旁綠地熱鬧登場，有兒童劇團、民俗雜技及偶像歌手共襄盛舉，還有四十攤文創市集含括各類手作達人，邀請民眾一起歡慶元宵。

結合情人節 推文創市集

新竹市長林智堅說，今年元宵節與西洋情人節時間很接近，市府結合元宵節及西洋情人節，以「雙節同慶」概念在護城河畔即從府後街與世界街交叉口和青少年館旁綠地規劃文創市集及精采的表演活動，結合護城河岸裝置藝術作品，營造浪漫的節慶氛圍。

昨天的記者會上，表演團體帶來精采的川劇變臉表演，讓在場的民代和里長們都驚呼連連，接著林智堅也與康樂社區的媽媽示範傳統手作滾元宵，透過滾動麵團的動作，讓元宵越滾越大，象徵團圓和圓滿。

林智堅說，週六元宵節當天下午三點，護城河畔的文創市集，有手作達人擺攤展售各類精緻手作小物及健康餐點，且會分享手作物品，要將護城河打造成全台最知性、浪漫的親水河岸，邀請親子和情侶前來感受元宵熱鬧氣氛。另外，當天下午五點開始在青少年館旁綠地有新竹過好年的小提燈共五千份供民眾索取，送完為止。

晚間六點則有精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，還有偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來精采的歌舞表演，陪伴民眾共同歡度浪漫元宵佳節。