〈北部〉寶山「打中午」文化季 週六來食福

2017-02-08

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉延續近兩百年的客家習俗「打中午」文化季，十一日元宵節當天，將自新豐宮祭祀後展開遶境，近午各家戶將挑擔奉飯端出特色美食，今年更增添健康佳餚作示範，鄉長邱坤桶邀請全國民眾週末一同來寶山「食福」，吃的健康、分享福氣。

寶山公所昨天在新豐宮，安排客家獅表演，並請來學童和地方人士一同挑擔，為週六登場的「打中午」宣傳。邱坤桶表示，打中午相傳從清道光年間開始，為祈求神力驅逐瘟疫，傳衍每到農曆正月十四到十五日元宵節，開墾地區客家庄就會舉辦神明遶境祈福活動；遶境期間，各家戶會在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

邱坤桶說，新豐宮祭祀圈含蓋新城、深井、寶斗及三峰等各村，十一日上午七點半起，主神三山國王與轄內眾神明神轎、陣頭等，自新豐宮展開遶境，最後進行挑擔儀式打中午。

縣府文化局蔡榮光說，打中午活動促進居民情感交流，展現客家人好客、分享和奉獻的精神，是值得保存發揚的傳統習俗。

今年的挑擔美食，新增縣府及衛生所的健康挑擔，烹調以蒸、燙及炒取代油炸，減鹽、減糖、減油及少醬，還加入當地蔬果來增加纖維。代表會主席陳東平拍胸脯說：「不怕你來吃，就怕你不來！」