| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉寶山「打中午」文化季 週六來食福

2017-02-08

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉延續近兩百年的客家習俗「打中午」文化季，十一日元宵節當天，將自新豐宮祭祀後展開遶境，近午各家戶將挑擔奉飯端出特色美食，今年更增添健康佳餚作示範，鄉長邱坤桶邀請全國民眾週末一同來寶山「食福」，吃的健康、分享福氣。

寶山公所昨天在新豐宮，安排客家獅表演，並請來學童和地方人士一同挑擔，為週六登場的「打中午」宣傳。邱坤桶表示，打中午相傳從清道光年間開始，為祈求神力驅逐瘟疫，傳衍每到農曆正月十四到十五日元宵節，開墾地區客家庄就會舉辦神明遶境祈福活動；遶境期間，各家戶會在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

邱坤桶說，新豐宮祭祀圈含蓋新城、深井、寶斗及三峰等各村，十一日上午七點半起，主神三山國王與轄內眾神明神轎、陣頭等，自新豐宮展開遶境，最後進行挑擔儀式打中午。

縣府文化局蔡榮光說，打中午活動促進居民情感交流，展現客家人好客、分享和奉獻的精神，是值得保存發揚的傳統習俗。

今年的挑擔美食，新增縣府及衛生所的健康挑擔，烹調以蒸、燙及炒取代油炸，減鹽、減糖、減油及少醬，還加入當地蔬果來增加纖維。代表會主席陳東平拍胸脯說：「不怕你來吃，就怕你不來！」

廣告
  • 新竹縣寶山鄉延續近兩百年的客家習俗「打中午」文化季，11日元宵節當天將熱鬧登場，鄉長邱坤桶邀請民眾週末一同來寶山「食福」，吃的健康、分享福氣。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉延續近兩百年的客家習俗「打中午」文化季，11日元宵節當天將熱鬧登場，鄉長邱坤桶邀請民眾週末一同來寶山「食福」，吃的健康、分享福氣。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹東動漫園區冷清 議員批「連藝術家都不待」

竹縣府：將委外經營台鐵竹東車站動漫園區東側，去年十月中旬以藝術家駐村方式開張，但除街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈北部〉寶山「打中午」文化季 週六來食福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.