〈北部〉竹東動漫園區冷清 議員批「連藝術家都不待」
竹縣府：將委外經營
〔記者廖雪茹／竹東報導〕台鐵竹東車站動漫園區東側，去年十月中旬以藝術家駐村方式開張，但除街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人氣清淡，連藝術家都不待了；縣府文化局表示，現階段仍只是試營運，近日將以文創藝術村主題，辦理招標正式委外經營，希望在三月以嶄新模式亮相。
入夜漆黑 街友借宿
周江杰表示，竹東車站東側館舍在興建階段就有管線等缺失，完工後的園區卻連像樣路燈都沒有，入夜後一片漆黑，與通往堤防的熱鬧夜市形成強烈對比，也是對縣府「旗艦型」計畫的一種諷刺；此外，東側場館當初以商業經營方向作規劃，因廠商無意願承攬，找來藝術家駐村，卻又傳出不公平的管理，讓外縣市看笑話。
記者訪問駐村藝術家，他們則提及常見街友進出、「借宿」，有安全疑慮。
文化局副局長朱淑敏表示，文化局去年自交通旅遊處接手東側館舍，因時間緊迫，加上前幾棟空間不大，因此以「空間創造者」為主題，徵選五個文創團隊、共廿名藝術家進駐，除B棟規劃旅遊服務中心，A到F棟都有開館經營，每月都規劃多樣化手作特色活動；但可能是營業時間多在下午，加上館舍入口多不在正面，而是側門或在後方，導致民眾誤以為沒開館。
文化局統計，東側館舍營運四個月來，累積參觀遊客數合計八千八百五十三人次。
已請社會處關懷街友
朱淑敏表示，東側園區屬開放空間，已請社會處協助關懷街友，但街友疑不願接受安置，最近已為館舍安裝保全；不過，該局並未接獲藝術家抱怨不公平。
朱淑敏說，藝術家駐村模式將於二月底結束，該局近日準備公開招標，以「文創藝術村」的主題委外經營，初擬四年一約，爭取在三月初無縫接軌，屆時最大空間的G棟將開放，可提供委外團隊更多元彈性運用，例如可引進背包客棧等，逐步動帶人潮；至於是否加強照明設施，將視實際經營者的需求再研議。
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標題：〈北部〉竹東動漫園區冷清 議員批「連藝術家都不待」
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