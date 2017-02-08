〈北部〉苗栗（火旁）龍42隊踩街 週五晚不夜城
2017-02-08
客家妹邀民眾 到苗栗鬧元宵
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市元宵（火旁）龍系列活動「創意踩街」暌違一年，將於十日晚間七點再度登場。四十二支踩街隊伍，將從南苗三角公園沿中正路走到苗栗火車站，市公所邀請去年五二○總統就職大典挑大樑的苗市子弟「客家妹」陳明珠主持，歡迎國人到苗栗「逗熱鬧、鬧元宵」。
元宵（火旁）龍 客庄12大節慶之一
（火旁）龍是苗栗市特有元宵慶典習俗，也是客庄十二大節慶之一，多年來，公所在「（火旁）龍之夜」前一晚，舉辦踩街活動，安排數十組表演隊伍，替（火旁）龍暖身，十分具有看頭，當晚苗栗市宛如不夜城，熱鬧不已，去年因經費不足，停辦一年，今年恢復。
去年缺經費 停辦踩街活動
今年參與創意踩街的四十二支隊伍，有世界扯鈴冠軍的後龍國小扯鈴隊、卓蘭高中荷花龍、蘭陽森巴舞團及奇妙小丑、女子八家將、原住民新住民創意舞團、花燈陣等，分「金」喜好兆頭、「木」逢春迎新、「水」迎風雨順、「火」旺祥龍福、「土」養天地人等五行相生行進，祈求來年慶旺。
週六舉辦壓軸（火旁）龍之夜
壓軸的「（火旁）龍之夜」，將於十一日下午五點半，於苗栗市經國路河濱公園登場，先安排霹靂（火旁）龍、親子舞龍，供民眾體驗；晚間七點，由台灣火舞冠軍Scream演出揭開序幕，隨後九支龍隊上陣，接受火炮洗禮。
市長邱炳坤表示，（火旁）龍的「（火旁）」字，源自於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，龍愈（火旁）愈旺，龍被鞭炮炸的越烈，福氣、財運和運勢愈發。
陳明珠也說，她在苗市客庄成長，從小就體驗（火旁）龍魅力，歡迎全國各地民眾，來苗栗過元宵，也探訪客家庄、品嚐客家美食，參與苗栗特有的民俗嘉年華會，體驗（火旁）龍之樂。
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