〈北部〉全國客家日 解謎尋寶拿勇士勳章

2017-02-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆正月二十日（二月十六日）是「全國客家日」，市府客家事務局結合中壢、平鎮、楊梅、新屋及觀音五個區公所推出系列活動，規劃以女媧補天傳說為主題的「解謎、尋寶」活動，二月十一日至三月十二日，前五百組完成任務者可獲得勇士勳章，第一組、第一百組完成遊戲的玩家，可得到PS4、3DS遊戲機。

中壢、平鎮、新屋、楊梅及觀音區公所規劃了健走、踩街、音樂會、花燈競賽、回收換樹苗等活動，「桃園市全國客家日」系列活動，可至客家事務局官網查詢，網址︰http://www.hakka-game.com.tw/。

市長鄭文燦昨主持「桃園市全國客家日」活動記者會，客委會副主委楊長鎮也到場；鄭文燦說，女媧煉五色石補天，進而發展出「天穿日」的習俗，客家基本法將「天穿日」訂為「全國客家日」，而客家族群每逢「天穿日」便放下工作，也有修補大自然、環境永續發展的意義。

楊長鎮說，桃園市擁有八十萬客家人口，是客家族群最密集的地方，客委會一定會全力支持市府舉辦的各項活動。