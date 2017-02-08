〈北部〉1路公車改候車處 民怨無遮雨棚
2017-02-08
〔記者李容萍／桃園報導〕市府交通局整合台一線廿六條路線，推出前八公里持市民卡乘車享「買一送一」優惠前天上路；其中，車班最為密集，往返桃園、中壢的１路公車，改由桃園、中壢客運聯營，起站候車處從中壢火車站站前總站移到兩百公尺外的中壢警分局旁、中壢國小對面，遭民眾批評站點太遠，且新設的候車處沒有遮雨棚，也沒有廁所及休息區，直呼不便。
交通局公共運輸科科長林乾傳表示，１路公車是客運業黃金路線，以往時常一下子來了三、四班公車，也有十幾分鐘等不到車的情形，有時司機為了搶客開快車，更讓乘車民眾膽戰心驚。公車路線整併後，由桃園、中壢客運採聯合派車，每天從四百廿班減為三百七十班，但減班後尖峰時段仍維持三至五分鐘一班次，且發車時間更平均，反而提升服務品質。
交通局規劃長廊式候車亭
林乾傳說，１路公車中壢起站的候車處更改，是為了配合機場捷運A23中壢車站的施工，未來包括龍岡幹線、中豐幹線公車的候車處，也會從站前移到延平路與１路公車相同地點，方便民眾集中轉乘。但部分公車路線經過評估，近期將移到中壢後站。
對於民眾反映新設候車處環境不佳，林乾傳表示，交通局正規劃興建長廊式候車亭，可提供候車座位，但因興建地點緊鄰被指定為歷史建築的日治警察宿舍，還得與文化局協商後才能設置。
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