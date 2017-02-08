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〈北部〉全台最美 龍岡市圖去年40萬人次走訪

2017-02-08

〔記者李容萍／中壢報導〕前年底啟用的「桃園市立圖書館龍岡分館」，建築外觀如同一本本翻開的巨書，館內空間也利用大量木元素，打造出質樸與沉穩的環境，啟用後被網友譽為「全台最美圖書館」、「此生必訪圖書館」。市長鄭文燦昨天前往視察，與負責設計的建築師盧俊廷對談，他表示，桃園有卅三座公立圖書館，市府會進行整體行銷，也鼓勵各館參加各項建築競賽，爭取榮譽。

鄭文燦說，龍岡分館兼具質感及美感，吸引許多遊客前來打卡拍照，成為桃園重要的文化地標。龍岡分館館藏八萬冊，去年已有四十萬人次進館使用，為市立圖書館第三名，僅次於中壢分館、蘆竹分館；累計借閱四十三萬冊，借閱率也是名列前茅。

建築師指部分未符合設計初衷

設計龍岡分館的建築師盧俊廷表示，龍岡分館獲得「此生必訪、全台最美圖書館」讚譽，建議後續加強建物定位，編列計畫、經費，比照北投圖書館的模式推廣行銷；但他也直指，館內盆栽的擺放位置、垃圾桶款式、佈告張貼形式及書架標示和目錄牌皆不夠精緻，未符合設計初衷，希望能調整改善。

市長要求改善 將行銷亮點

鄭文燦表示，龍岡分館設施正由中壢區公所辦理驗收點交給市立圖書館，在內裝及管理部分會要求符合原設計理念，把質感及美感維護好，不能流於俗氣。如有設施損壞，應立即改善，若無法在驗收階段完成，第二階段可由區公所、圖書館、建築師成立小組逐項檢視，讓圖書館能符合設計理念，又能兼顧使用者方便，並切合管理需求。

另外，為了讓更多人了解龍岡分館的設計理念與建築特色，市府將組成行銷小組行銷亮點，例如以多媒體、ＶＲ虛擬實境導覽，也可拍攝小型紀錄片、出版口袋手冊或摺頁介紹。

市立圖書館館長蔡志揚表示，會積極與建築師合作，逐步改善龍岡分館的布置、動線和使用問題；另針對民眾反映筆電區高腳椅不符人體工學且不穩固、資訊檢索區照明不足、兒童室故事屋的門會夾手、防煙垂壁位置太低易撞到頭、還書箱口太小、外牆木板脫落及斑駁、施工品質不佳等問題，館方都會逐一改善。

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  • 龍岡圖書分館去年已有四十萬人次進館使用。（記者李容萍攝）

    龍岡圖書分館去年已有四十萬人次進館使用。（記者李容萍攝）

  • 龍岡圖書分館啟用一年多，大人、小孩都愛來看書。 （記者李容萍攝）

    龍岡圖書分館啟用一年多，大人、小孩都愛來看書。 （記者李容萍攝）

  • 龍岡圖書分館建築外觀宛如一本本翻開的巨書。（記者李容萍攝）

    龍岡圖書分館建築外觀宛如一本本翻開的巨書。（記者李容萍攝）

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